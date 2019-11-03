Число граждан РМ за границей, получающих пенсию из Молдовы, выросло в 10 раз

Более 800 человек, которые законно работали на территории других государств и вернулись в Молдову, получают пенсии, которые начисляются им в этих странах.

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Число граждан Молдовы, которые проживают за границей и получают пенсию в нашей республике, выросло за последние годы в десять раз.

Это связано как с усилением миграции из Молдовы, так и с ростом числа соглашений о пенсионном обеспечении, которые подписаны у нашей страны с другими государствами, уточнила Национальная касса социального страхования.

Если в конце 2014 года пенсии из Молдовы за границей получали всего 62 человека, то к октябрю 2019 года их число достигло 650 человек. В частности, только в Германии проживают около 70 молдавских пенсионеров, имеющих право на социальное обеспечение со стороны Молдовы.

В то же время 803 человека, которые законно работали на территории других государств и вернулись в Молдову, получают пенсии, которые начисляются им в этих странах. Так, 311 человек получают пенсии из Румынии, 213 - из Чехии, 87 - из Австрии, 81 - из Болгарии, 67 - из Португалии, 27 - из Польши и других государств. Эти лица также имеют право на пенсию в Республике Молдова.

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В настоящее время действуют 12 соглашений о социальном обеспечении, заключенных между Молдовой и рядом стран ЕС: Австрией, Бельгией, Болгарией, Венгрией, Германией, Литвой, Люксембургом, Польшей, Португалией, Румынией, Чехией, и Эстонией.

Соглашение, подписанное с Турцией, вступит в силу после ратификации документа обеими странами.

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