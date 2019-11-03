В Оргееве отремонтировали тюрьму — стало уютно, как в Европе

Ряд дверей изолятора изготовлен из ударопрочного прозрачного материала, чтобы не создавать психологический дискомфорт для людей, страдающих фобиями, такими как боязнь закрытого пространства.

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. В Оргееве сдали в эксплуатацию после ремонта изолятор временного содержания полицейского инспектората. Это уже второе тюремное здание в стране, модренизированное по европейским стандартам.

На реконструкцию здания было израсходовано 2,5 миллиона леев, предоставленных Европейским союзом, сообщил Генеральный инспекторат полиции (IGP).

Во время ремонта в здании были установлены системы видеонаблюдения, внутренняя и радиосвязь, пожарная сигнализация, созданы условия для соблюдения личной гигиены.

Также изолятор оснастили современными системами управления, чтобы помочь полицейским в выполнении их задач по охране и защите заключенных, а также системами запроса помощи, путем включения звуковой сигнализации.

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Ряд дверей изолятора изготовлен из ударопрочного прозрачного материала, чтобы не создавать психологический дискомфорт для людей, страдающих фобиями, такими как боязнь закрытого пространства.

Ранее в рамках программы по модернизации мест заключения был отремонтирован изолятор временного содержания под стражей Хынчештского инспектората полиции.

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