Второй тур выборов: основная интрига будет в Кишиневе

На территории республики 3 ноября граждане будут голосовать во втором туре за глав местных администраций, которые баллотируются в их населенных пунктах.

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. В Молдове 3 ноября состоится второй тур всеобщих местных выборов. Граждане страны определят, кто займет кресла глав местных администраций в 384 населенных пунктах.

(Корреспонденты Sputnik Молдова ведут текстовую трансляцию из Кишинева, но наблюдают также и за ситуацией в других регионах. Оперативная информация будет поступать на нашу ленту).

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Участки для голосования будут открыты с 07.00 до 21.00. В зависимости от обстоятельств, время их работы будет возможно продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

Второй тур в Кишиневе: Чебан vs Нэстасе

Главная интрига данного этапа голосования - кто станет примаром (мэром) Кишинева. Это право оспаривают кандидат от Партии социалистов Ион Чебан и претендент от блока ACUM Андрей Нэстасе.

Они уже противостояли друг другу в дуэли за кресло столичного градоначальника на внеочередных выборах в 2018 году. Победу одержал Нэстасе. Однако суд тогда не признал результаты голосования.

Меньше, чем за две недели до первого тура выборов в 2019 году, Апелляционная палата утвердила мандат Нэстасе на посту столичного градоначальника. На период электоральной кампании он решил приостановить полномочия.

Сейчас Чебан и Нэстасе представляют партии, которые находятся в коалиции.

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Если аналитики говорили о скучном первом туре выборов примара Кишинева, то второй станет проверкой на прочность правящего большинства социалистов и блока ACUM.

Профиль кандидатов

Ион Чебан (39 лет) от Партии социалистов Республики Молдова - вице-спикер парламента страны. Чебан в течение долгого времени входил в состав фракции социалистов в муниципальном совете Кишинева и даже возглавлял ее. ПСРМ – пропрезидентская партия. В своей предвыборной кампании он отказался от использования партийной символики.

Андрей Нэстасе (44 года) - лидер партии "Платформа DA", входящей в блок ACUM, который он и представляет. На выборах в парламент 2019 года победил в 33-м округе и стал депутатом. Затем его утвердили министром внутренних дел. На время кампании в преддверии выборов примара Кишинева этого года он также приостановил деятельность на посту главы МВД.

Exit-poll в Кишиневе

Впервые за 8 лет в муниципии Кишинев организуют exit-poll. Опрос будет проводиться на 67 избирательных участках в молдавской столице.

А результаты объявят примерно в 21.10. То есть уже спустя 10 минут после закрытия участков для голосования станет известно, сколько избирателей отказались от участия в опросе, а также примерный расклад, как распределились предпочтения электората.

Цветовые различия

Еще одна особенность - в молдавской столице бюллетени фиолетового цвета, а в остальных населенных пунктах - розового.

Длина бюллетеня для голосования составляет 120 миллиметров, а ширина – 140 миллиметров.

Всего для второго тура напечатаны 1 миллион 696 тысяч 644 бюллетеня, в том числе 407 тысяч 568 на русском языке.

Стоимость одного бюллетеня для голосования – 0,11 лея.

Полиция приняла меры

Генеральный инспекторат полиции МВД Молдовы сообщил, что приняты все меры для нормального обеспечения избирательного процесса в воскресенье, 3 ноября 2019 года, в Кишиневе и в тех населенных пунктах, где проводится второй рут выборов.

"Чтобы не быть вовлеченными в нежелательные события, полицейские рекомендуют соблюдать юридические положения и конфиденциальность голосования", - отметили в инспекторате.

В полиции подчеркнули, что сотрудники правоохранительных органов будут обеспечивать порядок и общественное спокойствие.

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