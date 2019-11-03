В Молдове открылись избирательные участки во втором туре выборов

Голосование стартовало - главные факты о выборах, что можно, а что нельзя делать в день голосования, и что ждет нарушителей законодательства - в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 3 ноя- Sputnik. В воскресенье, в 07.00 в Молдове открылись избирательные участки в рамках второго тура всеобщих местных выборах.

Граждане страны определят, кто займет кресла глав местных администраций в 384 населенных пунктах.

(Корреспонденты Sputnik Молдова ведут текстовую трансляцию из Кишинева, но наблюдают также и за ситуацией в других регионах. Оперативная информация будет поступать на нашу ленту).

Избиратели будут голосовать только за примаров административно-территориальной единицы, в которой они проживают. Если у избирателя имеются и место жительства, и место нахождения, в период действительности места нахождения он голосует по месту нахождения.

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Участки будут открыты до 21.00. В зависимости от ситуации время их работы могут продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

ЦИК обращает внимание, что в день выборов запрещена любая агитация. Этот запрет не распространяется на уже размещенную ранее в интернете и на афишах информацию.

Ранее парламент Молдовы утвердил решение о возврате к штрафам за электоральную агитацию в день выборов. Таким образом, это нарушение повлечет наложение штрафа на физических лиц в размере 6-12 условных единиц (300-600 леев), а на должностных лиц или кандидатов на выборах - от 24 до 30 у.е. (1200-1500 леев).

Exit-poll в Кишиневе

Впервые за 8 лет в муниципии Кишинев организуют exit-poll. Опрос будет проводиться на 67 избирательных участках в молдавской столице. Его результаты объявят примерно в 21.10. То есть уже спустя 10 минут после закрытия участков для голосования станет известно, сколько людей отказались от участия в опросе, а также примерный расклад, как распределились предпочтения электората.

Еще одна особенность - в молдавской столице бюллетени фиолетового цвета, а в остальных населенных пунктах - розового.

Длина бюллетеня для голосования составляет 120 миллиметров, а ширина – 140 миллиметров.

Всего для второго тура напечатаны 1 миллион 696 тысяч 644 бюллетеня, в том числе 407 тысяч 568 на русском языке.

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Права избирателей

Право избирать имеют граждане Республики Молдова, достигшие на день выборов 18-летнего возраста, за исключением лишенных этого права в установленном законом порядке.

Не могут голосовать лица, признанные недееспособными вступившим в силу решением судебной инстанции. О наличии таких случаев министерство юстиции информирует примара, а после внедрения Государственного реестра избирателей – Центральную избирательную комиссию.

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