Второй тур выборов: первые данные ЦИК и инциденты в ходе голосования

Глава Центризбиркома привел данные о ходе избирательного процесса в рамках второго тура выборов в местные органы власти.

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Все избирательные участки в рамках второго тура всеобщих местных выборов в Молдове открылись вовремя, заявил председатель Центризбиркома Дорин Чимил в воскресенье на брифинге.

"В 7 утра были открыты все избирательные участки. К настоящему моменту зарегистрировано два инцидента на двух участках для голосования Кишиневе", - сказал он.

Первый случай произошел в электоральном бюро №253 и связан с перебоями электричества, вызванного ремонтными работами. Второй случай – на участке №113. Проблема связана с открытием сейфа, где хранились компьютеры операторов.

"По двум инцидентам проблемы устранены и избирательный процесс проходит в нормальном режиме", - отметил он.

Второй тур выборов

Во втором туре всеобщих местных выборов определятся примары 384 населенных пунктов страны.

Для второго тура выборов примара муниципия Кишинев напечатали 635 тысяч 921 бюллетень, в том числе почти 224 тысячи на русском языке. Для этого использовали непрозрачную (матовую) бумагу фиолетового цвета. Длина бюллетеня составляет 120 миллиметров, а ширина – 140 миллиметров.

Для остальных 383 населенных пунктов, где по итогам первого тура главу местной администрации не избрали, подготовили почти 1 миллион 61 тысячу бюллетеней, в том числе 183,6 тысячи – на русском языке. Эти бюллетени - розового цвета, а их размер такой же, как в Кишиневе.

Стоимость одного бюллетеня для голосования – 0,11 лея. За весь тираж заплатили 188 тысяч 327 леев.

Впервые за 8 лет в муниципии Кишинев организуют exit-poll. Опрос будет проводиться на 67 избирательных участках. В последний раз подобный анализ в Молдове реализовали в мае 2011 года.

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