Нэстасе о выборах в Кишиневе: третьего тура не существует

Один из кандидатов на выборах примара Кишинева уже проголосовал: Нэстасе рассказал, каким он видит столицу после избирательной гонки.

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Кандидат в примары Кишинева от блока ACUM Андрей Нэстасе рассказал, за что голосовал во втором туре выборов столичного градоначальника.

Второй тур местных выборов в Кишиневе: Чебан или Нэстасе - онлайн трансляция>>>

"Как на выборах в 2018 году, как в первом туре, так и сейчас голосовал за принципы и ценности, за людей из Кишинева и пригородов, за лучшую жизнь, за благосостояние", - отметил он на выходе из избирательного участка.

Нэстасе обратил внимание граждан страны о важности голосования.

"Не важно, за кого вы проголосуете. Призываю вас не сидеть дома, а выйти и проголосовать. Не забывайте, третьего тура не существует – сегодня день, когда мы можем дать старт светлому будущему нашей столицы и страны", - заявил политик. © Sputnik / Moldova Еще раз второй тур: Ион Чебан vs Андрей Нэстасе

Бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, который в первом туре занял третье место, также проголосовал во втором туре.

"Голосовал за то, чтобы поставить точку и покончить с этим хаосом, который создал режим Плахотнюка, как минимум за последние два года, а по факту - за последние 10 лет с 2009 года. И это произойдет", - отметил Киртоакэ.

По его словам, как простой гражданин он хотел бы, чтобы, просыпаясь с утра, дома было комфортно и тепло, чтобы в подъезде было чисто и безопасно, чтобы оплата по счетам было ровно такой, сколько это стоит, но не больше. "Чтобы, идя по улице, по тротуарам, тебе нравилось. Чтобы общественный транспорт ездил вовремя и был комфортным", - сказал он.

Второй тур выборов

Для второго тура выборов примара (мэра) муниципия Кишинев напечатали 635 тысяч 921 бюллетень, в том числе почти 224 тысячи на русском языке. Для этого использовали непрозрачную (матовую) бумагу фиолетового цвета. Длина бюллетеня составляет 120 миллиметров, а ширина – 140 миллиметров.

Для остальных 383 населенных пунктов, где по итогам первого тура главу местной администрации не избрали, подготовили почти 1 миллион 61 тысячу бюллетеней, в том числе 183,6 тысячи – на русском языке. Эти бюллетени - розового цвета, а их размер такой же, как в Кишиневе.

Стоимость одного бюллетеня для голосования – 0,11 лея. За весь тираж заплатили 188 тысяч 327 леев.

Впервые за 8 лет в муниципии Кишинев организуют exit-poll. Опрос проводится на 67 избирательных участках. В последний раз подобный анализ в Молдове реализовали в мае 2011 года.

Во втором туре всеобщих местных выборов определятся примары 384 населенных пунктов страны. Явочного порога нет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK