Гречаная и Санду проголосовали: чего они ждут от нового примара Кишинева

Председатель парламента и глава правительства рассказали, что должно измениться в молдавской столице с утверждением нового градоначальника.

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная и премьер Майя Санду проголосовали в воскресенье во втором туре выборов примара (мэра) Кишинева.

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Гречаная выразила надежду, что будущий градоначальник продержится не один год, а будет работать законные четыре года.

"Мой голос - за примара, который наведет порядков в примэрии, в Кишиневе, чтобы мы могли гордиться столицей. Важно прийти и проголосовать, не быть индифферентным, чтобы потом не спрашивать: "Почему мы имеем то, что имеем?", - подчеркнула спикер парламента. © Sputnik / Алена Матвеева Второй тур выборов в Кишиневе: как голосуют жители столицы

По ее словам, примар не должен заниматься геополитикой, а с первого дня обязан приступить к решению конкретных проблем столицы – чтобы в Кишиневе был порядок, чистые улицы, благоустроенные парки и детские площадки, чтобы всем было комфортно жить в Кишиневе.

Санду отметила, что сложностей в муниципии довольно много.

"Проблем очень много, но надеюсь, что в первую очередь мы сможем продолжить очистку ведомств и на центральном, и на местном уровнях от коррупционеров, от безответственных людей, разграбивших общественное имущество, создавших проблемы, с которыми сталкиваются не только в Кишиневе, но и в тех населенных пунктах, где сегодня проходит второй тур выборов", - сказала премьер.

Она выразила надежду, что в рамках второго тура удастся избрать "честных и храбрых примаров, которые смогли бы сломать коррупционные схемы, избрать людей-профессионалов, которые знают, как решать проблемы".

Второй тур выборов

Для второго тура выборов примара (мэра) муниципия Кишинев напечатали 635 тысяч 921 бюллетень, в том числе почти 224 тысячи на русском языке. Для этого использовали непрозрачную (матовую) бумагу фиолетового цвета. Длина бюллетеня составляет 120 миллиметров, а ширина – 140 миллиметров.

Для остальных 383 населенных пунктов, где по итогам первого тура главу местной администрации не избрали, подготовили почти 1 миллион 61 тысячу бюллетеней, в том числе 183,6 тысячи – на русском языке. Эти бюллетени - розового цвета, а их размер такой же, как в Кишиневе.

Стоимость одного бюллетеня для голосования – 0,11 лея. За весь тираж заплатили 188 тысяч 327 леев.

Впервые за 8 лет в муниципии Кишинев организуют exit-poll. Опрос проводится на 67 избирательных участках. В последний раз подобный анализ в Молдове реализовали в мае 2011 года.

Во втором туре всеобщих местных выборов определятся примары 384 населенных пунктов страны. Явочного порога нет.

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