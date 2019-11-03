Чебан проголосовал во втором туре выборов: каким он видит Кишинев

Кандидат от Партии социалистов заявил, что голосовал "за то, чтобы столицей управлял профессионал, а не как было раньше".

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Кандидат в примары Кишинева от Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан проголосовал в воскресенье во втором туре выборов столичного градоначальника, назвав изменения, которые должны произойти в столице.

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"Голосовал за лучшее будущее для города и пригородов, за благоустроенные, современные, развитые и чистые город и пригороды. Голосовал, чтобы эти изменения стали возможными", - сказал Чебан. © Sputnik / Moldova Еще раз второй тур: Ион Чебан vs Андрей Нэстасе

Он заявил, что хотел бы, чтобы "у детей были нормальные условия в детских садах, чтобы молодежь выбирала для обучения столичные вузы, чтобы у взрослых были хорошо оплачиваемые рабочие места, а у пенсионеров - достойная жизнь".

"Голосовал за хорошие дороги, за хорошие тротуары, за благоустроенные парки, за чистые водоемы, за то, чтобы не было неприятного запаха в Кишиневе, чтобы столицей управлял профессионал, а не как было раньше", - добавил Чебан.

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Второй тур выборов

Для второго тура выборов примара (мэра) муниципия Кишинев напечатали 635 тысяч 921 бюллетень, в том числе почти 224 тысячи на русском языке. Для этого использовали непрозрачную (матовую) бумагу фиолетового цвета. Длина бюллетеня составляет 120 миллиметров, а ширина – 140 миллиметров.

Для остальных 383 населенных пунктов, где по итогам первого тура главу местной администрации не избрали, подготовили почти 1 миллион 61 тысячу бюллетеней, в том числе 183,6 тысячи – на русском языке. Эти бюллетени - розового цвета, а их размер такой же, как в Кишиневе.

Стоимость одного бюллетеня для голосования – 0,11 лея. За весь тираж заплатили 188 тысяч 327 леев.

Впервые за 8 лет в муниципии Кишинев организуют exit-poll. Опрос проводится на 67 избирательных участках. В последний раз подобный анализ в Молдове реализовали в мае 2011 года.

Во втором туре всеобщих местных выборов определятся примары 384 населенных пунктов страны. Явочного порога нет.

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