Выборы в Молдове: наблюдатели назвали самые частые нарушения

В большинстве случаев речь идет о несоответствующем пломбировании урн и размещении агитационных материалов вблизи участков.

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. К 09.00 наблюдатели от организации Promo-LEX выявили чуть больше 30 нарушений во втором туре выборов в местные органы власти. Большая часть из них зарегистрирована в Кишиневе.

Второй тур местных выборов в Кишиневе: Чебан или Нэстасе - онлайн трансляция>>> © Sputnik / LIVE: явка избирателей во втором туре выборов в Молдове

В частности, возникли трудности при открытии избирательного участка №113 в столичном секторе Центр. Видеокамера и ноутбук хранились во втором сейфе, который невозможно было открыть, так как сломался ключ. Потребовалась помощь специалистов. До 07.30 проблема не могла быть решена. Операторы регистрировали избирателей письменно.

А на двух участках за пять минут до начала голосования отключилась электроэнергия. Речь идет о бюро №253 и №252 в столичном секторе Рышкановка. Подача электричества возобновилась через 5-10 минут.

Второй тур выборов: чем отличаются 2019 и 2015 годы>>>

Одно из самых частых нарушений - несоответствующее пломбирование урн для голосования. Подобные инциденты выявлены на девяти избирательных участках в столице.

Другой тип нарушений – присутствие рекламных материалов в радиусе 100 метров от участков. Таких случаев зарегистрировали шесть.

В топ-3 угодили и трудности в работе системы "Выборы". К примеру, система показывает, что избиратель уже проголосовал, когда он еще не исполнил свой гражданский долг. Такая ситуация выявлена в пяти случаях.

Также наблюдатели зарегистрировали процесс фотографирования избирательных бюллетеней, неправильного расположения избирательных кабинок. Некоторые граждане пытались проголосовать по просроченным паспортам. Кроме того, зарегистрировано несколько случаев сбоя видеозаписи в процессе открытия избирательных участков.

Второй тур выборов: основная интрига будет в Кишиневе>>>

Явка на 11.00 в Кишиневе составила 8,57%. Активнее голосуют женщины. Самая пассивная категория избирателей - молодежь, а самая активная - пенсионеры.

Явка 11.00 Кишинев

Второй тур выборов

Для второго тура выборов примара (мэра) муниципия Кишинев напечатали 635 тысяч 921 бюллетень, в том числе почти 224 тысячи на русском языке. Для этого использовали непрозрачную (матовую) бумагу фиолетового цвета. Длина бюллетеня составляет 120 миллиметров, а ширина – 140 миллиметров.

Для остальных 383 населенных пунктов, где по итогам первого тура главу местной администрации не избрали, подготовили почти 1 миллион 61 тысячу бюллетеней, в том числе 183,6 тысячи – на русском языке. Эти бюллетени - розового цвета, а их размер такой же, как в Кишиневе.

Стоимость одного бюллетеня для голосования – 0,11 лея. За весь тираж заплатили 188 тысяч 327 леев.

Впервые за 8 лет в муниципии Кишинев организуют exit-poll. Опрос проводится на 67 избирательных участках. В последний раз подобный анализ в Молдове реализовали в мае 2011 года.

Во втором туре всеобщих местных выборов определятся примары 384 населенных пунктов страны. Явочного порога нет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK