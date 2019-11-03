Додон прокомментировал второй тур выборов в Кишиневе

Глава республики обратился к жителям молдавской столицы с тем, что они были активными и приходили голосовать.

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон вместе с супругой Галиной проголосовали во втором туре выборов примара Кишинева.

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Глава республики обратил внимание на достаточно странную ситуацию, которая наблюдается в течение 15 лет.

"Часто голосуют не "за", а "против" кого-то. Часто голосуют, исходя из геополитики. Мой мессадж для кишиневцев такой - сюда не придет наводить порядок Москва, Брюссель или Киев. В Кишиневе порядок наводить должны мы сами – профессионалы, люди, которые знают, что надо делать", - отметил Додон.

Он обратился к жителям Кишинева с тем, что они были активными.

"Сегодняшнее голосование - очень важно. Если вы будете сидеть дома, то останется все, как было до сих пор. Уверен, что 90% кишиневцев не довольны тем, что происходит в столице. Призываю выйти на голосование… Понимаю, что многие устали от политики. Но нужно выходить и голосовать. От каждого голоса все зависит. Голосуйте за тех, кто знает, что сделать в Кишиневе, не голосуйте за геополитику", - сказал президент.

Второй тур выборов

Для второго тура выборов примара (мэра) муниципия Кишинев напечатали 635 тысяч 921 бюллетень, в том числе почти 224 тысячи на русском языке. Для этого использовали непрозрачную (матовую) бумагу фиолетового цвета. Длина бюллетеня составляет 120 миллиметров, а ширина – 140 миллиметров.

Для остальных 383 населенных пунктов, где по итогам первого тура главу местной администрации не избрали, подготовили почти 1 миллион 61 тысячу бюллетеней, в том числе 183,6 тысячи – на русском языке. Эти бюллетени - розового цвета, а их размер такой же, как в Кишиневе.

Стоимость одного бюллетеня для голосования – 0,11 лея. За весь тираж заплатили 188 тысяч 327 леев.

Впервые за 8 лет в муниципии Кишинев организуют exit-poll. Опрос проводится на 67 избирательных участках. В последний раз подобный анализ в Молдове реализовали в мае 2011 года.

Во втором туре всеобщих местных выборов определятся примары 384 населенных пунктов страны. Явочного порога нет.

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