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Кишиневцы голосуют на втором туре местных выборов

Выборы примаров - данные ЦИК: как голосует Кишинев и вся Молдова

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Местные выборы - 2019: кто станет мэром Кишинева (274)
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Sputnik Молдова

Глава Центризбиркома отчитался о том, как проходит процесс голосования по всей стране и назвал регионы с самой высокой и низкой явкой.

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Явка во втором туре местных выборов к 13.00 превысила 20%, заявил глава Центрибркома Дорин Чимил брифинге в воскресенье.

Второй тур местных выборов в Кишиневе: Чебан или Нэстасе - онлайн трансляция>>>

"Процесс голосования по всей стране проходит в нормальном режиме и согласно процедурам, регламентирующим участие в голосовании, а также без существенных инцидентов, которые бы повлияли на ход выборов. До настоящего момента проголосовали свыше 20% от общего числа внесенных в избирательные списки", - отметил Чимил.

Он пояснил, что самая высокая явка зафиксирована в коммуне Дернеу Каларашского района – 44%, самая низкая – город Флорешты, где к урнам к настоящему моменту вышли 12% избирателей.

Кишиневцы голосуют на втором туре местных выборов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Явка ниже, ставки больше – кто станет мэром Кишинева

По его словам, в Кишиневе к 13.00 законным правом воспользовались порядка 17% местных жителей. Активнее всего голосуют в столичном секторе Рышкановка, а пассивнее – на Чеканах.

"В пригородах явка составила 16,5%. Активнее всего голосуют в Кондрице, а пассивнее – в Крузештах", - добавил он.

Глава ЦИК отметил, что, как и в первом туре, самые активные избиратели – женщины. Реже других к урнам выходит молодежь.

"Зарегистрировано несколько нарушений или инцидентов, которые связаны с массовым подвозом избирателей и агитацией на территории избирательных участков. Все случаи задокументированы и расследуются Генинспекторатом полиции", - отметил Чимил.

Второй тур выборов

Для второго тура выборов примара (мэра) муниципия Кишинев напечатали 635 тысяч 921 бюллетень, в том числе почти 224 тысячи на русском языке. Для этого использовали непрозрачную (матовую) бумагу фиолетового цвета. Длина бюллетеня составляет 120 миллиметров, а ширина – 140 миллиметров. 

ЦИК
© Sputnik / Miroslav Rotari
Второй тур выборов: первые данные ЦИК и инциденты в ходе голосования

Для остальных 383 населенных пунктов, где по итогам первого тура главу местной администрации не избрали, подготовили почти 1 миллион 61 тысячу бюллетеней, в том числе 183,6 тысячи – на русском языке. Эти бюллетени - розового цвета, а их размер такой же, как в Кишиневе.

Стоимость одного бюллетеня для голосования – 0,11 лея. За весь тираж заплатили 188 тысяч 327 леев.

Впервые за 8 лет в муниципии Кишинев организуют exit-poll. Опрос проводится на 67 избирательных участках. В последний раз подобный анализ в Молдове реализовали в мае 2011 года.

Во втором туре всеобщих местных выборов определятся примары 384 населенных пунктов страны. Явочного порога нет.

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Тема:
Местные выборы - 2019: кто станет мэром Кишинева (274)

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