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День народного единства в Кишиневе

В Молдове отпраздновали День народного единства

© Sputnik /
Общество
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Sputnik Молдова

Государственный праздник Российской Федерации отметили концертами российских исполнителей, которые прошли в Кишиневе и Тирасполе.

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. День народного единства в Кишиневе и Тирасполе отметили выступлениями молодых талантливых музыкантов, лауреатов многочисленных конкурсов и фестивалей Леонида Железного (скрипка) и Филиппа Копачевского (фортепиано).

В Кишиневе в филармонии им. С. Лункевича, открывая праздничный концерт, посол России в Молдове Олег Васнецов заметил, что праздник символизирует единство многонационального народа, объединяет людей разных национальностей, вероисповеданий.

"В Республике Молдова, где на сравнительно небольшой территории живут представители различных национальностей, идея народного единства как никогда актуальна", - уверен он.

Посол России в Молдове Олег Васнецов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Посол России высказался о статусе русского языка в Молдове
Васнецов также отметил особую роль русской общины, которая образована на территории республики.

"Многотысячная русская община вносит неоценимый вклад в развитие двусторонних отношений между нашими государствами, в развитие русского языка, исторической правды и памяти", - подчеркнул посол.

Советник президента Молдовы Корнел Попович зачитал обращение Игоря Додона по случаю праздника.

"Молдаван и русских связывает многовековая дружба, у нас общие ценности, мы вместе продвигаем идеи сохранения исторической памяти, патриотизма и терпимости, дружбы и культурного взаимообогащения", - сказано обращении.

Президент отметил, что с удовольствием констатирует активизацию двусторонних отношений Молдовы и России по всем направлениям.

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Теги:
музыканты, российские музыканты, День народного единства, День народного единства


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