Второй тур местных выборов в Молдове - десятки нарушений и пьяные избиратели

Наблюдатели от организации Promo-Lex обобщили ситуацию с нарушениями в ходе голосования, зафиксированными по всей республике в ходе второго тура местных выборов.

КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Наблюдатели от Promo-Lex проанализировали ситуацию с нарушениями в ходе второго тура местных выборов в ряде населенных пунктов республики и на избирательных участках в Кишиневе. Информацию представил в ходе брифинга программный директор организации Павел Постикэ.

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Основными нарушениями за период с 09.00 до 13.30 стало присутствие агитационных материалов в ряде избирательных участков, либо в радиусе ста метров от них. Более десяти случаев наличия наглядной агитации за одного из кандидатов зафиксировали наблюдатели Promo-Lex.

Всего до 13.30 было зафиксировано 88 нарушений, среди которых присутствие кандидатов в примары в течение длительного времени вблизи избирательных участков.

Первые нарушения отметили в селе Фрасин Дондюшанского района на 13 и 14 избирательных участках. Там людей систематически подвозили к участкам на автомобиле модели "Фольксваген".

Запугивание наблюдателей, по словам Постикэ, имело место на участке в селе Бэлэбэнешть Криулянского района. Также там для наблюдателей выделили место, с которого не была видна в полной мере вся картина избирательного процесса.

Если географически систематизировать карту районов и населенных пунктов, где фиксировались нарушения, она выглядит так: неспокойно было на ряде участков Дондюшанского, Окницкого, Теленештского, Оргеевского районов, в ряде сел района Штефан-Водэ, а также в столице и ее пригородах.

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В селе Бравича Кэлэрашского района и вовсе произошел вопиющий случай. Там в магазине, расположенном вблизи избирательного участка бесплатно наливали алкоголь всем желающим, чтобы они проголосовали за определенного кандидата.

После этого в подпитии многие избиратели шли на участок и осуществляли свой гражданский долг под воздействием "зеленого змия".

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