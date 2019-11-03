Им не до политики - молодежь о том, почему не ходит на выборы в Молдове

Молодые люди, казалось бы, должны проявлять наибольшую активность и голосовать, ведь именно от этого зависит их будущее в стране, в целом, и в населенном пункте, в частности. Однако они не спешат на избирательные участки, и этому есть ряд причин.

КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik, Андрей Петрик. На фоне ответственно спешащих граждан среднего и пожилого возраста на избирательные участки в Кишиневе, особняком смотрелись в первой половине дня молодые люди, которые неспешно, вальяжно прогуливаясь, наслаждались сравнительно теплым днем и использовались каждый миг, чтобы насладиться променадом, а не бежать исполнять свой гражданский долг.

Естественно, что такая контрастная картина не могла не привлечь внимание корреспондента Sputnik Молдова, который решил поинтересоваться у прогуливающихся молодых пар, почему они не следуют примеру старших по возрасту членов своей семьи и не идут на выборы? Ответы оказались довольно точными и предметными.

"Я не раз ходила на выборы с тех пор, как мне исполнилось 18 лет. Сначала искренне верила, что положение дел можно изменить через такую демократическую процедуру. Однако сейчас слабо верю всем политикам, поэтому просто не хочу в этом участвовать", - рассказала женщина с коляской, которая встретилась корреспонденту Sputnik по пути на бульваре Мирча чел Бэтрын на Чеканах. © Sputnik / Miroslav Rotari Кишиневцы голосуют во втором туре местных выборов - фото 18

Ее муж, сидевший рядом на скамейке, частично согласился с мнением супруги, однако отметил, что на выборы в принципе не ходит с тех пор, как вынужден периодически уезжать на заработки, чтобы прокормить семью.

"В обещания не верю, надеюсь только на самого себя. Будь то местные выборы или парламентские. Мне главное - моя семья, а в такой ситуации, как сейчас, главное - обеспечить самых близких, а не интересоваться политикой и борьбой между кандидатами. Слабо уже верится, что будут изменения к лучшему", - ответил случайный собеседник.

Некоторые молодые люди, наоборот, рассказали, что сегодня пошли и проголосовали, однако нотки скептицизма в их коротком повествовании все равно присутствовали.

"Я сходил и проголосовал, надеюсь, что наконец-то придет хозяйственный кандидат в город. Иначе успеха здесь не видать. Если и после этих выборов ничего не поменяется, на следующие точно не пойду. Надоело это все", - поделился молодой человек, который шел навстречу корреспонденту Sputnik Молдова со стороны одного из избирательных участков в секторе Чеканы. © Sputnik / Miroslav Rotari Лупашко: будущий мэр должен любить Кишинев, ценить и работать на его благо

Еще одна из прохожих девушек рассказала, что долго думала, идти или нет ей на выборы, однако в последний момент решила для себя, что ее голос ничего не изменит.

"Я считаю, что мой голос никак не повлияет на ход голосования. Да и я как-то не очень разбираюсь в политике, чтобы сделать выбор. Мне главное, чтобы тот, кто придет во главу примэрии, смог наконец навести порядок, чтобы в городе не воняло, чтобы были нормальные дороги и тротуары, а то на некоторых участках, гуляя с коляской, можно просто потерять колеса, не говоря уже о том, что переломать ноги", - поделилась собеседница.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдовы, явка избирателей в муниципии Кишинев по состоянию на 16.00 составила 26,95%, из которых лишь 4,64% процента - молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет.

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