Колацки: не исключено, что второй тур местных выборов закончится судами

Политолог Анжела Колацки в эфире радиостудии Sputnik Молдова проанализировала нарушения, которые были зафиксированы независимыми наблюдателями в ходе воскресного голосования в республике.

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. В целом голосование во втором туре местных выборов в Молдове происходит нормально, однако нарушения, зафиксированные наблюдателями в течение дня, могут иметь интересные последствия. Такое мнение в прямом эфире радиостудии Sputnik Молдова высказала политолог Анжела Колацки.

"Я предполагаю, что, если относить эти нарушения к уроню всей страны, они не изменят общей картины. Однако это может привести к интересным результатам. Не исключено, что там, где зафиксированы нарушения, кандидаты обратятся в судебные инстанции, для которых это станет проверкой на зрелость", - заявила политолог. © Sputnik / Miroslav Rotari Нэстасе о выборах в Кишиневе: третьего тура не существует

Для простого избирателя игра во втором туре становится довольно понятной, отметила собеседница. Избиратель любит ясные схемы, оба кандидата в примары во втором туре заинтересованы в том, чтобы расширить свой электорат, это касается и правых, и левых, уточнила Колацки. Поэтому, отчасти некоторые кандидаты и их сторонники могут в день голосования действовать по формуле "все меры хороши".

Коснулась Колацки и довольно низкой явки в ходе второго тура местных выборов. Несмотря на то, что урнам для голосования 3 ноября пришло больше избирателей, чем в первом туре.

"Гражданин просыпается больше ко второму туру, но я предполагала, что сегодня явка вырастет более значительно. Можно интерпретировать, что во втором туре граждане голосуют против того кандидата, которого не хотят увидеть на первом месте, этот фактор тоже может немного волиять на показатели явки", - подытожила Колацки.

Наблюдатели от Promo-Lex проанализировали ситуацию с нарушениями в ходе второго тура местных выборов в ряде населенных пунктов республики и на избирательных участках в Кишиневе.

Основными нарушениями стало присутствие агитационных материалов в ряде избирательных участков, либо в радиусе ста метров от них. Более десяти случаев наличия наглядной агитации за одного из кандидатов зафиксировали наблюдатели Promo-Lex.

Всего было зафиксировано 88 нарушений, среди которых присутствие кандидатов в примары в течение длительного времени вблизи избирательных участков.

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