Выбирающая Молдова – узнайте, как жители страны голосовали в воскресенье

В Центральной избирательной комиссии Молдовы представили цифры явки граждан к урнам для голосования к 18:00 часам, Кишинев голосует вяло, электоральную активность граждане проявляют в северных районах республики.

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. По состоянию на 18:00 часов проголосовало порядка 36% избирателей, включенных в списки. В первом туре местных выборов, 20 октября, этот показатель по состоянию на 18:00 часов был примерно таким же, уточнил на брифинге глава Центризбиркома Молдовы Дорин Чимил..

Однако, если сравнивать показатели явки во втором туре со всеобщими местными выборами 2015 года, тогда к урнам пришло около 40% процентов граждан с правом голоса.

Наиболее голосующим населенным пунктом в Молдове сегодня стала коммуна Михэлэлшень Окницкого района, где к 18:00 часам к урнам пришли около 68% избирателей. Далее следует село Голень Единецкого района, где уже проголосовало 66% местных жителей. © Sputnik / Miroslav Rotari Им не до политики - молодежь о том, почему не ходит на выборы в Молдове

Наименее активными во втором туре местных выборов оказались жители города Кэлэраш, где к 18:00 к урнам пришло менее 26% избирателей, а также Флорешты, где проголосовали всего 24% жителей.

В Кишиневе к 18:00 проголосовали порядка 32% избирателей, самыми активными из которых оказались жители сектора Рышкановка – 34%. Самыми вяло-голосующими оказались жители Чекан, где к урнам вышли 28 % избирателей, уточнил на брифинге глава Центризбиркома Молдовы Дорин Чимил.

Наиболее активное в столице голосуют пригороды – там к урнам, в среднем, вышли 33% избирателей.

Второй тур местных выборов

Для второго тура выборов примара (мэра) муниципия Кишинев напечатали 635 тысяч 921 бюллетень, в том числе почти 224 тысячи на русском языке. Для этого использовали непрозрачную (матовую) бумагу фиолетового цвета. Длина бюллетеня составляет 120 миллиметров, а ширина – 140 миллиметров.

Для остальных 383 населенных пунктов, где по итогам первого тура главу местной администрации не избрали, подготовили почти 1 миллион 61 тысячу бюллетеней, в том числе 183,6 тысячи – на русском языке. Эти бюллетени - розового цвета, а их размер такой же, как в Кишиневе.

Стоимость одного бюллетеня для голосования – 0,11 лея. За весь тираж заплатили 188 тысяч 327 леев.

Впервые за 8 лет в муниципии Кишинев организуют exit-poll. Опрос проводится на 67 избирательных участках. В последний раз подобный анализ в Молдове реализовали в мае 2011 года.

Во втором туре всеобщих местных выборов определятся примары 384 населенных пунктов страны. Явочного порога нет.

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