Оскорбления, хамство и фото с бюллетенем - в ЦИК рассказали о нарушениях

Глава Центральной избирательной комиссии Молдовы озвучил нарушения, которые имели место в течение дня в ходе второго тура местных выборов.

КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. С 9:00 до 18:00 часов на всех избирательных участках республики наблюдателями было зафиксировано 52 нарушения. Среди них - 14 случаев агитации возле избирательных участков, 6 инцидентов, связанных с расклеиванием наглядной агитации в не предназначенных для этого местах, 10 случаев массового подвоза избирателей на микроавтобусах и легковых автомобилях. Об этом на брифинге заявил глава молдавского Центризбиркома Дорин Чимил.

В семи эпизодах наблюдатели также зафиксировали попытки подкупа избирателей, а также 3 эпизода, связанных с попыткой недопущения граждан к урнам для голосования. Также на участках имели место случаи хулиганства, хамского поведения избирателей и оскорбления членов окружных комиссий, фотографирование бюллетеней для голосования. © Sputnik / Miroslav Rotari Второй тур местных выборов в Молдове - десятки нарушений и пьяные избиратели

"Все эти случаи сейчас расследуются сотрудниками Генерального инспектората полиции", - сообщил Чимил.

Второй тур местных выборов

Для второго тура выборов примара (мэра) муниципия Кишинев напечатали 635 тысяч 921 бюллетень, в том числе почти 224 тысячи на русском языке. Для этого использовали непрозрачную (матовую) бумагу фиолетового цвета. Длина бюллетеня составляет 120 миллиметров, а ширина – 140 миллиметров.

Для остальных 383 населенных пунктов, где по итогам первого тура главу местной администрации не избрали, подготовили почти 1 миллион 61 тысячу бюллетеней, в том числе 183,6 тысячи – на русском языке. Эти бюллетени - розового цвета, а их размер такой же, как в Кишиневе.

Стоимость одного бюллетеня для голосования – 0,11 лея. За весь тираж заплатили 188 тысяч 327 леев.

Впервые за 8 лет в муниципии Кишинев организуют exit-poll. Опрос проводится на 67 избирательных участках. В последний раз подобный анализ в Молдове реализовали в мае 2011 года.

Во втором туре всеобщих местных выборов определятся примары 384 населенных пунктов страны. Явочного порога нет.

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