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Женщина с ходунками, иллюстративное фото.

Крепкая гражданская позиция: на выборы в Кишиневе пришла 91-летняя женщина

CC0 / Pixabay / rawpixel
Общество
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Sputnik Молдова

В то время, как молодежь предпочитает игнорировать выборы в столице, к участкам приходят представители почтенных поколений, которые хотят проголосовать за будущее своих внуков и правнуков.

КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Она отказалась от мобильной урны и помощи посторонних, несмотря на то, что с трудом передвигается, опираясь на ходунки.

Пожилая женщина поразила членов окружной избирательной комиссии своей сознательностью и четко обозначенной позицией.

"Я проголосовала за будущее своих детей и внуков в процветающей столице", - уверенно сказала гражданка Молдовы, опустив бюллетень в урну.

Ее пример - другим наука, особенно молодым людям возрасте от 18 до 25 лет, которых к урнам в Кишиневе пришло менее 5 процентов.

"Выборам все возрасты покорны", - сказал фотокорреспондент Sputnik Молдова Мирослав Ротарь, увидев фото 91-летней бабушки на участке.

"Я сегодня наблюдал как мужчина 92-х лет поразил членов окружной избирательной комиссии своей активностью. Пришел, взял бюллетень для голосования, даже очки не надел, и пошел голосовать", - сказал наш коллега.

Кишиневцы голосуют на втором туре местных выборов
© Sputnik / Miroslav Rotari
92-летний кишиневец пришел на участок, взял бюллетень для голосования, даже очки не надел, и пошел голосовать.

Вот что значит железная гражданская позиция.

По данным Центральной избирательной комиссии Молдовы, явка избирателей в муниципии Кишинев по состоянию на 19:20 часов составила 36%, из которых лишь 5,47% - молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет.

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Теги:
голосование, пенсионерка, местные выборы


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