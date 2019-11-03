Крепкая гражданская позиция: на выборы в Кишиневе пришла 91-летняя женщина

КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Она отказалась от мобильной урны и помощи посторонних, несмотря на то, что с трудом передвигается, опираясь на ходунки.
Пожилая женщина поразила членов окружной избирательной комиссии своей сознательностью и четко обозначенной позицией.
"Я проголосовала за будущее своих детей и внуков в процветающей столице", - уверенно сказала гражданка Молдовы, опустив бюллетень в урну.
Ее пример - другим наука, особенно молодым людям возрасте от 18 до 25 лет, которых к урнам в Кишиневе пришло менее 5 процентов.
"Выборам все возрасты покорны", - сказал фотокорреспондент Sputnik Молдова Мирослав Ротарь, увидев фото 91-летней бабушки на участке.
"Я сегодня наблюдал как мужчина 92-х лет поразил членов окружной избирательной комиссии своей активностью. Пришел, взял бюллетень для голосования, даже очки не надел, и пошел голосовать", - сказал наш коллега.
Вот что значит железная гражданская позиция.
По данным Центральной избирательной комиссии Молдовы, явка избирателей в муниципии Кишинев по состоянию на 19:20 часов составила 36%, из которых лишь 5,47% - молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет.
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