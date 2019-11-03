Приднестровских студентов российские специалисты обучат навыкам менеджмента

Серию интерактивных мастер-классов намечают провести на базе главного вуза региона – Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко в ближайшие пару месяцев.

ТИРАСПОЛЬ, 3 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье организуется для студентов серия мастер-классов по проектному менеджменту "От идеи к успешному проекту". Они будут проходить на базе Приднестровского госуниверситета им. Т.Г.Шевченко в интерактивном формате (сеансы видеосвязи). Предположительное время проведения мастер-классов: ноябрь-декабрь 2019 года, сообщили в ЦИК Приднестровья.

"Если вы относитесь к тем студентам, которые хотят реализовать свой проект, но боятся, эти мастер-классы помогут отбросить все мысли о неудаче и начать свою организаторскую деятельность", - отмечают организаторы.

В рамках мастер-классов будет разобрано пять тем: матрица деятельности, внешние связи, командообразование, проектная документация, а также от идеи до реализации проекта.

Чтобы принять участие в качестве слушателя, необходимо зарегистрироваться вместе со своей командой (не более шести человек). Если команды нет, найти ее в обсуждениях группы.

Серию мастер-классов проводит научное студенческое общество Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Российской Федерации совместно с общественным движением "Народное действие".

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