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Грибы, архивное фото.

Что надо знать любителям грибов в Молдове - как они связаны с онкологией

CC0 / Pixabay / Gellinger
Общество
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Sputnik Молдова

Грибы - настоящая кладезь полезных веществ, благодаря их систематическому употреблению в пищу можно предотвратить развитие некоторых видов онкопатологий.

КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Мужчины в Молдове не только любят ходить по грибы, но и есть их с жареной картошкой, рассказывая, как нашли "счастливую" поляну. И не зря. 

Японские ученые из Унивеситета Тохоку выяснили, что регулярное употребление в пищу грибов снижает риск развития рака простаты.

Ученые в течение долгого времени следили за здоровьем более 36 тысяч мужчин в возрасте от 40 до 79 лет. В рамках исследования мужчин попросили заполнить анкету, которая включала вопросы об образе жизни, рационе питания и наличии в нем грибов, а также о физической активности и вредных привычках.
Грибы
CC0 / Pixabay / guvo59
В октябре в Молдове 15 человек отравились грибами

Результаты исследования показали, что регулярное потребление грибов снижает риск развития рака простаты. Особенно это касается мужчин в возрасте 50 лет и старше, чей рацион состоял из мясных и молочных продуктов с ограниченным потреблением фруктов и овощей.

Комментируя выводы коллег, доцент факультета эпидемиологии Университета Тохоку Шу Чжан напомнил также, что грибы являются источником витаминов, минералов и антиоксидантов.

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Теги:
профилактика, рак, организм, польза, грибы


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