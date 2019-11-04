Национальный банк выступил с предупреждением: это касается всех

Специалисты Нацбанка рассказали, как правильно пользоваться банковскими картами в онлайн-среде и при расчетах в магазинах.

КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы выспустил свод рекомендаций по безопасному использованию банковских карт.

Как правильно расплачиваться картой?

Эксперты подчеркивают, что необходимо хранить в секрете PIN-код, код CVV2 / CVC2 / CID или любого другой пароль, связанный с использованием платежной карточки.

"Не сообщайте PIN-код никому, даже членам семьи (никто не имеет права запрашивать PIN-код, код CVV2 / CVC2 / CID или любой другой пароль). Запомните PIN-код, не записывая его на платежной карточке или на любом другом носителе. Даже если записали PIN-код, убедитесь, что эта информация хранится в безопасности, отдельно от платежной карты", - отметили в Нацбанке.

Конверт с уязвимыми идентификационными данными, полученными из банка при выдаче карточки (PIN, CVV2 / CVC2 / CID), лучше держать отдельно от карточки, чтобы исключить их одновременное хранение в случае несанкционированного использования.

"Вводите PIN-код осторожным способом при совершении платежей в POS-терминалах или при снятии наличных в банкоматах банка, чтобы избежать их мошеннического воспроизведения и использования третьими лицами. Периодически меняйте PIN-код 1. Не используйте комбинацию цифр / общий пароль для доступа ко всем платежным инструментам", - подчеркнули в НБМ.

В случае подозрения относительно несанкционированного доступа к паролям другими лицам рекомендуется немедленно связаться с банком и изменить PIN-код.

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"Для предупреждения мошенничества, активизируйте опцию применения количественных пределов для операций, осуществленных посредством платежной карточки. Пределом является максимальным значением операций или максимальное количество операций, которых можно осуществлять ежедневно/еженедельно/за определенный период с платежного счета, к которому прикреплена платежная карточка", - отметили в ведомстве.

В случае утери, кражи или других подозрительных ситуаций необходимо сразу же проинформировать банк и потребовать заблокировать карточки. Услуги по поддержке банковских карточек доступны 24/7/365.

Специалисты Нацбанка рекомендуют активировать услугу SMS-уведомлений, с помощью которой можно сразу получать информацию об операциях, осуществленных с платежной карточкой.

"В случае неудавшейся сделки с помощью платежной карточки, незамедлительно проверьте остаток счета, к которому привязана платежная карточка, просмотрев содержимое полученных уведомлений, или с помощью Internet Banking, Mobile-Banking или других средств, предоставленных банком-эмитентом для этого", - добавили в структуре.

Эксперты также обращают внимание, что карточку стоит хранить в условиях, исключающих ее повреждение, утерю или кражу, или компрометирование введенных на ней данных.

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"Подпишите карточку на обратной стороне в указанном месте незамедлительно при ее получении. Не передавайте карточку другим лицам.

Требуйте осуществление операций у торговца/банковской кассы только в своем присутствии, не позволяйте ее фотографировать или ксерокопировать лицами, не имеющих разрешение на осуществление данных действий, чтобы избежать кражи данных, внесенных на карточку, которые могут быть использованы при осуществлении операций в онлайн-среде", - сказано в сообщении НБМ.

Специалисты рекомендуют избегать хранить/передавать конфиденциальную информацию посредством телефона, электронной почты и/или другими способами связи через незащищенные каналы.

"Требуйте подтверждающие документы или просматривайте полученное уведомление после каждой операции, осуществленной на специальном устройстве (банкомат, POS-терминал) и тщательно проверьте выделенную на нем информацию (число, номер карточки, фамилия/имя, сумма операции, валюта операции). Храните все подтверждающие документы, связанные с операциями, для их сверки с операциями, указанными в выписке счета", - отметили в Нацбанке.

Что делать с картой в онлайн-среде

Эксперты НБМ советуют проверять в рамках электронных торговых платформ наличие символов 3D-Secure (Mastercad SecureCode, VERIFIED by VISA, American Express SafeKey). Они обычно отражены в нижней стороне веб-страницы торговца.

Проверка безопасности онлайн-торговцев:

Убедитесь, что сайт торговца защищен наличием логотипа SSL3 или его адрес начинается с "https://", что обозначает шифрование передаваемой информации;

Никогда не предоставляйте PIN-код, при осуществлении онлайн-операций он не нужен, поэтому ни один онлайн-торговец не вправе требовать его внесение в специальное поле на электронной торговой платформе;

Избегайте использование опции "хранение данных", допускающей возможность осуществления будущих операций без необходимости ввода данных платежной карточки.

В Нацбанке отметили, что стоит избегать использование публичных сетей Wi-Fi для осуществления онлайн-операций, так как они могут использоваться для захвата передаваемых данных.

"Защитите свой компьютер, активируя обновления безопасности, представляемые поставщиками программного обеспечения (как правило, бесплатно) и установите антивирусную программу или программу antimalware4, которая поможет обнаружить мошеннические программы, предназначенные для сбора введенных личных данных, обнаружить сайты, созданные мошенниками для получения конфиденциальных данных и т.д.", - отметили в НБМ.

Также в ведомстве порекомендовали избегать доступа к подозрительным ссылкам в электронных письмах, социальных сетях, программах мгновенной передачи сообщений, особенно в тех случаях, когда требуется внесение личных данных или информации с карточки.

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"В случае онлайн-сделок рекомендуется использование виртуальной карточки, на счет которой можете перечислить лишь необходимую для операции сумму. Храните все подтверждающие документы по осуществленным операциям до окончательного расчета сумм со счета карточки", - добавили в Нацбанке.

И последнее правило от экспертов НБМ, не рекомендуется никому сообщать код CVV2/CVC2/CID или любой другой одноразовый пароль, полученный от вашего банка для авторизации платежа или подключения к системе Internet Banking, Mobile-Banking.

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