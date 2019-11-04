Кто она - новая леди Кишинева: что известно о жене Иона Чебана

В глянцевых журналах пишут, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина, которая его поддерживает. И хоть Sputnik - это не глянцевое издание, мы подготовили для своих читателей подборку неизвестных фактов о Татьяне Цаулян.

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Уже известно, что новым мэром Кишинева стал Ион Чебан. За социалиста отдали голоса 123 807 избирателей, за кандидата от блока ACUM 112 513 человек.

"Я горжусь тобой, Ион! Потому что ты знаешь, потому что ты можешь, потому что ты борешься!" - написала его супруга Татьяна Цаулян в соцсетях в разгар избирательной кампании.

Татьяна Цаулян является женой Иона Чебана.

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© Sputnik / Miroslav Rotari Ион Чебан проголосовал во втором туре местных выборов

Она выпускница Академии экономических знаний (ASEM) и Технического университета Молдовы (UTM), работала в Национальном молодежном совете, и в настоящее время является сотрудником Национальной ассоциации компаний в области информационных технологий и коммуникаций в Молдове (ATIC).

Татьяна Цаулян и Ион Чебан познакомились в Кишиневе в 2006 году, а поженились в 2010-ом.

Супруга неоднократно заявляла молдавской прессе, что "Ион - это человек, который достигает своих целей".

А она в свою очередь всегда и во всем его поддерживала и будет поддерживать.

Татьяна Цаулян и Ион Чебан воспитывают двоих детей - дочь Илинку и сына Василия.

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