В Кишиневе спустя пять лет осудили коррупционера из экологической инспекции

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Завершилась судебная эпопея вокруг бывшего замначальника Государственной экологической инспекции, которого задержали в 2014 году по подозрению в коррупции.
По сообщению Генеральной прокуратуры, он осужден на пять лет лишения свободы.
Судебное разбирательство длилось пять лет. Чиновник был задержан 16 апреля 2014 года с поличным, при получении взятки. По данным правоохранителей, он вымогал у руководителя одного из кишиневских предприятий 25 тысяч леев, обещая закрыть глаза на нарушения.
Однако суд столичного сектора Центр в 2018 году признал чиновника невиновным. Прокуроры опротестовали оправдательный приговор и дело ушло в Апелляционную палату.
В итоге коррупционер все же получил тюремный срок, кроме того, он был оштрафован на 300 тысяч леев.
Однако приговор все еще можно обжаловать в Высшей судебной палате.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK