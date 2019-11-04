В Кишиневе спустя пять лет осудили коррупционера из экологической инспекции

Представитель госоргана, который должен следить за соблюдением экологического законодательства, требовал крупную взятку от экономических агентов.

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Завершилась судебная эпопея вокруг бывшего замначальника Государственной экологической инспекции, которого задержали в 2014 году по подозрению в коррупции.

По сообщению Генеральной прокуратуры, он осужден на пять лет лишения свободы.

Судебное разбирательство длилось пять лет. Чиновник был задержан 16 апреля 2014 года с поличным, при получении взятки. По данным правоохранителей, он вымогал у руководителя одного из кишиневских предприятий 25 тысяч леев, обещая закрыть глаза на нарушения.

Однако суд столичного сектора Центр в 2018 году признал чиновника невиновным. Прокуроры опротестовали оправдательный приговор и дело ушло в Апелляционную палату.

В итоге коррупционер все же получил тюремный срок, кроме того, он был оштрафован на 300 тысяч леев.

Однако приговор все еще можно обжаловать в Высшей судебной палате.

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