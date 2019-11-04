Топ основных нарушений во втором туре выборов примара Кишинева

Наблюдатели Promo-lex представили данные по зарегистрированными ими несоответствиями законодательным нормам и установлениям в процессе голосования 3 ноября.

КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Во втором туре выборов примара (мэра) Кишинева наблюдатели организации Promo-lex выявили порядка 90 нарушений. Об этом заявил директор компании Павел Постикэ на пресс-конференции в понедельник.

В Кишиневе 3 ноября состоялся второй тур выборов примара столицы. Явка в столице составила 37,78%, хотя порога на этом этапе голосования не было. После обработки 100% протоколов больше всех голосов набрал кандидат от ПСРМ Ион Чебан - 52,39% (123 тысячи 807 голосов), а его конкурент Андрей Нэстасе от блока ACUM – 47,61% (112 тысяч 513 голосов). Примаров избирали в населенных пунктах по всей стране, но основная интрига была в Кишиневе.

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"Если в первом туре 2018 года наблюдатели зафиксировали 259 инцидентов, то в первом туре 2019-го уже 206. Во втором туре в прошлом году было выявлено 164 нарушений, то в этом 90", - сказал Постикэ.

Одни из самых распространенных нарушений, выявленных наблюдателями Promo-lex, – это агитация и черный пиар в радиусе 100 метров от избирательных участков или в самих помещениях (11 случаев), где происходило голосование, а также насилие или запугивание избирателей или других лиц (12).

"Зафиксировано восемь случаев несоответствующее пломбирование урн для голосования. Если говорить о нарушениях тайны голосования – нахождение в кабинке для голосования двух и более человек – наблюдателями выявлено 5 случаев", - отметил Постикэ.

Также наблюдатели Promo-lex выявили семь случаев несоответствия в избирательных списках (в том числе мертвые души) и столько же эпизодов необоснованного присутствия неавторизованных лиц в избирательном участке или в радиусе 100 метров. В пяти случаях было зафиксировано, как фотографировали избирательные бюллетени.

Среди других нарушений по одному эпизоду ограничения доступа наблюдателей на избирательные участки, попытка подкупа избирателей, организованный подвоз избирателей, незаконная приостановка процесса голосования на избирательном участке.

По словам Постикэ, больше всего нарушений выявлено непосредственно в избирательных участках.

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