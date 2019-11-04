В Приднестровье будут бесплатно проверять пациентов на сахарный диабет

Акция пройдет в рамках Дней открытых дверей в Республиканской клинической больнице в городе Тирасполь.

ТИРАСПОЛЬ, 4 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Республиканская клиническая больница на базе консультативного отделения поликлиники № 3 проведет День открытых дверей в среду, 6 ноября, с 10:00 до 15:00. Все желающие смогут получить консультацию эндокринолога, оценить свои риски развития сахарного диабета и наличия его доклинических проявлений.

"Раннему активному выявлению патологии на доклиническом этапе нужно уделять основное внимание, так как сахарный диабет второго типа первые 7-10 лет протекает бессимптомно", - отметили в Минздраве.

Половина пациентов с сахарным диабетом узнают о наличии у себя такой патологии при обследовании на другие заболевания или когда уже имеются хронические осложнения сахарного диабета.

В Приднестровье заболеваемость сахарным диабетом за последние 10 лет увеличилась примерно в два раза.

На учете эндокринологов 12 тыс. человек, из них 80% - пациенты со вторым типом сахарного диабета.

На сегодняшний день сахарный диабет второго типа является важнейшей медико-социальной проблемой мирового масштаба. Согласно данным ВОЗ, в мире количество пациентов, страдающих данным недугом, составляет более 400 миллионов человек.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK