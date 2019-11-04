За три дня на дорогах страны погибли еще четыре человека

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. За последние три дня на дорогах Молдовы произошло 22 серьезных дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли четыре человека и еще 26 получили серьезные травмы, сообщает Национальный инспекторат по патрулированию.
В целом за минувшую неделю полицейские зарегистрировали около 2 тысяч нарушений правил дорожного движения.
Как и прежде, самым распространенным остается превышение скорости - за это были наказаны 1070 водителей.
Продолжает быть высоким и уровень пьянства за рулем - задержано около 60 нетрезвых водителей. Еще 43 водителя управляли машиной без водительских прав.
За одну ночь с пятницы на субботу в Молдове произошло восемь аварий, в которых погибли двое человек, еще 11 получили ранения.
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