За три дня на дорогах страны погибли еще четыре человека

Серия автокатастроф с трагическим исходом - на дорогах Молдовы каждый день гибнут люди, а пьяные продолжают садиться за руль.

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. За последние три дня на дорогах Молдовы произошло 22 серьезных дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли четыре человека и еще 26 получили серьезные травмы, сообщает Национальный инспекторат по патрулированию.

В целом за минувшую неделю полицейские зарегистрировали около 2 тысяч нарушений правил дорожного движения.

Как и прежде, самым распространенным остается превышение скорости - за это были наказаны 1070 водителей.

Продолжает быть высоким и уровень пьянства за рулем - задержано около 60 нетрезвых водителей. Еще 43 водителя управляли машиной без водительских прав.

За одну ночь с пятницы на субботу в Молдове произошло восемь аварий, в которых погибли двое человек, еще 11 получили ранения.

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