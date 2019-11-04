Таможня в октябре пополнила казну на два миллиарда леев

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. В октябре Таможенная служба перечислила в бюджет государства 2 миллиарда 115 миллионов лее, что на 100 миллионов леев превышает показатель октября прошлого года.
В общей сложности на границах страны таможенники обработали более 55 тысяч деклараций.
В целом за десять месяцев 2019 года Таможенная служба перечислила в бюджет около 18,5 млрд леев, что более чем на 1 миллиард леев превышает показатели 2018 года.
За месяц сотрудники таможни пресекли более 700 попыток нарушить законодательство, составили более 400 протоколов и выписали штрафов на общую сумму в 1,5 миллиона леев.
Автотранспорт пересек границы Молдовы в октябре более 406 тысяч раз. Самые загруженные КПП - Леушены и Скуляны.
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