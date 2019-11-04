19:13 04 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD17.51
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.71
Поиск
КПП Кучурганы

Таможня в октябре пополнила казну на два миллиарда леев

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
Получить короткую ссылку
34 0 0
Sputnik Молдова

В октябре Таможенная служба перечислила в государственный бюджет 2,1 миллиарда леев, превысив показатели прошлого года.

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. В октябре Таможенная служба перечислила в бюджет государства 2 миллиарда 115 миллионов лее, что на 100 миллионов леев превышает показатель октября прошлого года.

КПП Паланка-Маяки-Удобное, архивное фото.
© Photo: Guvernul Republicii Moldova
Таможня дает добро - сколько денег собрали в госбюджет Молдовы в августе

В общей сложности на границах страны таможенники обработали более 55 тысяч деклараций.

В целом за десять месяцев 2019 года Таможенная служба перечислила в бюджет около 18,5 млрд леев, что более чем на 1 миллиард леев превышает показатели 2018 года.

За месяц сотрудники таможни пресекли более 700 попыток нарушить законодательство, составили более 400 протоколов и выписали штрафов на общую сумму в 1,5 миллиона леев.

Автотранспорт пересек границы Молдовы в октябре более 406 тысяч раз. Самые загруженные КПП - Леушены и Скуляны.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

По документам вез пассажиров и посылки, а оказалось - контрабанду
Приднестровские таможенники развивают связи с российскими коллегами
Ни один из кандидатов не прошел конкурс на должность главы Таможенной службы
Теги:
таможня


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Кишиневцы голосуют на втором туре местных выборов
Кишиневцы голосуют во втором туре местных выборов - фото
Стыковка грузового корабля NASA Лебедь с МКС
Стыковка грузового корабля NASA "Лебедь" с МКС - видео
Все, что нужно знать о новом мэре Кишинева
У мэрии Кишинева новый хозяин - Ион Чебан

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться