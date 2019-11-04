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Общественный транспорт Кишинева, иллюстративное фото.

Дикость зашкаливает: в кишиневских маршрутках вместо сидений - камни

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

Настоящий "каменный век" начался в некоторых рейсовых микроавтобусах, курсирующих по молдавской столице, для подпорки сидений там используют строительные камни.

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik, Андрей Петрик. Условия перевозки пассажиров в рейсовых микроавтобусах столицы вплотную приблизились к каменному веку в прямом и переносном смысле. Многие микроавтобусы изначально были переоборудованы из грузовых в пассажирские и пригнаны в республику для того, чтобы заработать на людях, у которых нет иного выхода, кроме как садиться в салон такого сомнительного и небезопасного транспортного средства. 

Однако годы сделали свое дело и потрепанные временем и кишиневским асфальтом микроавтобусы начали постепенно превращаться в настоящие "гробы" на колесах, где пассажиры могут в любой момент получить травму или задохнуться, учитывая плотность людей на один квадратный метр пространства салона.

Порой в таких микроавтобусах и вовсе происходят парадоксальные вещи - сидения оказываются неприкрепленными и в буквальном смысле слова лежат на полу, а в одном из рейсовых маршруток в качестве подпорки для пассажирского места использовали строительный камень или, как его называют в простонародье, - "котелец".

Картина, конечно, дикая и ярко демонстрирует, насколько деградировала отрасль частных пассажирских перевозок в столице, где каждый факт вопит о необходимости срочных изменений.

В рамках периодических технических проверок рейсовых микроавтобусов специалисты приходят в ужас. Среди выявляемых нарушений - дефекты тормозной системы и рулевого управления, неработающие фары и сигнальные системы, отсутствие разрешений на работу.

Наследство новому градоначальнику Кишинева досталось незавидное. Удастся ли ему решить проблему с маршрутками в Кишиневе, покажет время.

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Теги:
условия, пассажиры, перевозка, Кишинев, маршрутки


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