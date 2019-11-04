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Троллейбус

Пока кондуктор троллейбуса зевает, "зайцы" в Кишиневе не дремлют - видео

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

Когда нет денег на проезд в общественном транспорте, в большом городе приходится изыскивать разные методы для того, чтобы добраться до места назначения: это доказали двое молодых людей, оригинальным способом передвигавшиеся по главной улице Кишинева.

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Стоимость проезда в кишиневских троллейбусах - невелика. Стоит заплатить всего два лея, и ты попадешь в нужную тебе точку молдавской столицы и даже в некоторые ее пригороды. Для сравнения цена билета, к примеру, в киевском троллейбусе - 8 гривен (около 5 молдавских леев).

Однако для некоторых жителей столицы даже низкая стоимость - не главный аргумент. Чтобы сэкономить и покуражиться, молодые люди в городе готовы идти на самые изобретательные уловки, в том числе цепляться за заднюю внешнюю стенку электротранспорта.

Это подтвердили двое молодых людей, которые с ветерком проехались таким образом по главной улице столицы - проспекту Штефана чел Маре. Как можно заметить на видеокадрах, такую забаву тинейджеры восприняли как городской аттракцион, хотя по административному кодексу это больше похоже на мелкое хулиганство.

Куда смотрел в это время кондуктор троллейбуса, неизвестно. Однако он должен был все же сделать подросткам замечание, ведь такое развлечение могло закончиться весьма плачевно, поскольку троллейбус развивает на центральных улицах скорость до 25-30 км/ч.

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Теги:
нарушения, троллейбусы, Кишинев, общественный транспорт


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