Тимофти назначен врио председателя Высшей судебной палаты

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Члены Высшего совета магистратуры назначили в понедельник временно исполняющего обязанности главы Высшей судебной палаты (ВСП) после отставки Иона Друцэ, который является фигурантом уголовного дела по обвинению в коррупции.

Главой ВСП до назначения постоянного председателя стал судья Владимир Тимофти.

Ранее, 30 октября прокуроры наложили арест на имущество, зарегистрированное на родственников и приближенных Иона Друцэ. Он, по данным Антикоррупционной прокуратуры, фигурирует в деле о незаконном обогащении.

Кто такой Владимир Тимофти

Владимир Тимофти был назначен судьей Высшей судебной палаты президентским указом в июне 2003 года. Вместе с двумя другими судьями ВСП, Константином Алергушем и Надеждой Тома, он находился в составе суда, который дал окончательное заключение по делу бывшего премьера Владимира Филата, осужденного на 9 лет лишения свободы по обвинению в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния.

Тимофти родился в 1963 году и работает в судебной системе Молдовы с 1992 года. В 1990-1992 годах был судьей Военного трибунала в Кутаиси, Грузия.

С 1992 по 2002 год Тимофти работал в Военном суде Кишинева. С 2001 по 2003 годы исполнял функцию вице-председателя Военного суда Кишинева.

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