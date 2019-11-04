Громкое задержание в Молдове: кто попал под подозрение прокуроров

Служителя Фемиды подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах - речь идет о миллионах леев.

КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. В Молдове задержан судья Высшей судебной палаты Олег Стерниоалэ по делу от отмывании денег в особо крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе Антикоррупционной прокуратуры страны.

"В понедельник, 4 октября, прошли обыски в доме и на рабочем месте судьи Олега Стерниоалэ. Затем его задержали на 72 часа", - отметили в прокуратуре. © Sputnik / Miroslav Rotari Прокуратура: на связанное с Ионом Друцэй имущество наложен арест

Спецоперация проведена после того, как Высший совет магистратуры принял запрос Генеральной прокуратуры о задержании, обысках и аресте служителя Фемиды.

"Судья проходит по уголовному делу об отмывании денег в особо крупных размерах (ст. 243 п.3 "b" Уголовного кодекса). Речь о сокрытии происхождения, размещении, владении, передаче имущества или прав, связанных с лицом, которое знает или должно было знать, что оно представляет незаконный доход", - пояснили в прокуратуре.

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Следствие полагает, что "судья накопил вместе со своей семьей доходы на сумму примерно в семь миллионов леев (на протяжении определенного периода). Однако за это же время Олег Стерниоалэ вместе с членами семьи приобрел предметы роскоши на сумму в 13,8 миллиона леев".

Магистрата подозревают в том, что разница примерно в 6,7 миллиона леев между его доходами и расходами - незаконно полученное имущество, чье происхождение скрывалось путем передачи прав собственности третьим лицам. Доказать этот факт и предстоит следователям.

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