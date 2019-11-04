Клятва режиссера Бондарчука - тайна, раскрытая много лет спустя в Молдове

Казалось бы, давно отгремела Великая Отечественная война, а люди, принимавшие в ней участие, после победы посвятили себя мирным и прекрасным профессиям, однако клятва искусству жива, несмотря на долгие десятилетия, прошедшие с ее момента.

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik, Андрей Петрик. Два ветерана самой страшной на земле войны, два друга юности, две судьбы - яркие, полные переживаний и невзгод, побед и счастья. Сегодня верится с трудом, но дружба в понимании поколений фронтовиков была вещью святой, вечной, непререкаемой.

Судьба и война раскидала двух друзей, но клятва, которую они дали в юности, осталось вечной. Они пронесли ее через всю жизнь, ни разу не отступив и не предав обещания служить искусству, театру.

Сегодня, произнося фамилию Бондарчук, много объяснять не надо. Молодое поколение знает Федора Бондарчука - известного российского актера, режиссера, продюсера. Те, кто постарше, помнят Сергея Федоровича Бондарчука - народного артиста СССР, Героя социалистического труда, прославленного режиссера, экранизировавшего "Войну и мир", сыгравшего в десятках советских кинокартин одни из главных ролей.

В Кишиневе же, произнося фамилию и имя Михаил Геженко, также долго не стоит объяснять людям просвещенным и интеллигентным, кто это. Прославленный актер, народный артист Молдовы, кавалер Ордена республики, ветеран Великой Отечественной войны и ныне здравствует и заражает своим задором молодых людей. Он исполнил десятки ролей на сцене русского драматического театра им. А.П.Чехова в Кишиневе, посвятив всю свою жизнь искусству, служению прекрасному.

Однако казалось бы, какая взаимосвязь, какая тайна, хранимая десятилетиями, связывала мэтра советского кино с прославленным молдавским актером? Оказывается, что давняя и святая.

Об этой тайне на церемонии в Кремле в День народного единства, отмечаемый 4 ноября в России, сыну Сергея Бондарчука Федору рассказал руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

Оказалось, что в далекие довоенные годы, когда Михаил Геженко и Сергей Бондарчук учились в Ейском театральном училище, поклялись в вечной любви театру, и в знак этого набили друг другу татуировки: Серега Мишке - арфу, а Мишка Сереге - парусник (видимо, в честь лермонтовского "Паруса").

Затем парням было не до искусства, они сохранили любовь к нему в своем сердце, но война внесла коррективы в жизнь друзей, раскидав их по фронтам Великой Отечественной. Мишка после фронта попал в Кишинев и стал артистом Русского драматического театра имени Чехова, а Сергей - известным режиссером и актером.

Сын Сергея Бондарчука Федор с особым интересом выслушал интересную историю, рассказанную ему Алексеем Петровичем. Это повествование, мягко говоря, не оставило его равнодушным. Алексей передал Федору фотографию 1937 года, где запечатлены юные Сергей Бондарчук и Михаил Геженко. Федор с удивлением узнал, что друг юности его отца жив, равно, как и жива клятва, которую выдающиеся люди искусства давали в юности.

На фото - совсем молодые люди, перед которыми открыта вся жизнь, с ее радостями и горестями, войной и испытаниями, творческими победами, овациями и признанием. Однако на фото они этого еще не знают, на фото они - просто друзья, жизнь которых объединила одна тайна - любовь к искусству и театру.

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