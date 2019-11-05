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Жители трех секторов Кишинева останутся без электричества

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik Молдова

Плановые отключения электроэнергии ожидаются на нескольких улицах в большинстве секторов столицы, полный список улиц смотрите на нашем сайте.

КИШИНЕВ, 5 ноя -  Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщила, что 5 ноября для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Ботаника:

- ул. Мунчештская 1, 123-161, 326-350, переулок Мунчештский 4, 4/2 - в период с 11:30 - 18:00.

Центр:

- ул. Каля Мошилор 2, 2/1, 4, Измаил 101, 103, 105, 109, Т. Владимиреску 8A - в период с 09:00 - 18:00.

- Хынчештское шоссе 53 - в период с 08:45 - 16:45.

- ул. М. Эминеску 49, 51, 53, 55, 64 - в период с 09:00 - 18:00.

- ул. Сфатул Цэрий 11, А. Щусева 103, 105 - в период с 09:30 - 17:00.

Рышкановка: 

- ул. А. Дога 16, 30, 32, 32/2, 32/2A, 34, 34/1, Т. Владимиреску 1/4, 2 - в период с 09:20 - 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. Подробный список - на сайте gasnaturalfenosa.md.

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Теги:
отключения


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