Пока вы спали: первое интервью Чебана, опрос по импичменту Трампа

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КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Новый мэр Кишинева Ион Чебан планирует до следующего лета избавить город от неприятного запаха, исходящего от очистных. Этот вопрос будет одним из первых, которым он займется.

"Не понимаю, почему в условиях, когда у нас есть 24 миллиона кредитов, имеем только 6% работ, выполненных за 3 года. Я считаю, что это из-за безответственности", - заявил Ион Чебан в эфире ProTV Chişinău.

Одним из первых публичных выходов мэра будет посещение очистной станции, куда Чебан пригласит прессу.

Трамп и импичмент

Более половины жителей США поддержали идею начать процедуру импичмента американского лидера Дональда Трампа.

Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный по заказу WSJ и NBC. С инициативой Демократической партии согласны 55 процентов респондентов, 24 процента из них считают, что оснований для процедуры достаточно.

Примерно треть участников опроса выступили против. Они считают, что американский лидер должен исполнять обязанности до истечения срока полномочий.

Отмечается, что рейтинг одобрения работы Трампа составляет 43 процента и остается неизменным.

"Росатом" рассекретил документ о разработке атомных бомб в СССР

Госкорпорация "Росатом" обнародовала уникальный рассекреченный документ, в конце 1940-х годов легший в основу планов строительства новых советских промышленных комплексов по наработке оружейных плутония и урана, необходимых для наращивания ядерного арсенала СССР.

"Росатом" публикует архивные материалы об истории отечественной атомной отрасли, 75-летие которой будет отмечаться в августе 2020 года. На портале "История "Росатома" в специальном разделе "Российской атомной отрасли — 75 лет" выложены факсимиле архивных документов, связанных со становлением и развитием ядерной индустрии СССР, в частности с атомным проектом СССР. Многие из этих документов ранее не публиковались.

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В их числе записка руководителей Первого главного управления при Совете министров СССР (ПГУ, так тогда назывался "штаб" отечественной атомной промышленности) с предложениями о строительстве новых предприятий по производству делящихся материалов для атомных бомб, написанная в июне 1948 года на имя Лаврентия Берии — заместителя председателя советского правительства, главы Специального комитета при Совмине, созданного для управления атомным проектом СССР. Этот документ носил гриф "совершенно секретно (особая папка)", сообщает РИА Новости.

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