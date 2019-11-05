Полиция и прокуратура провели обыск в доме бывшего мэра Кишинева — СМИ

По делу о закупке автобусов ISUZU в столице проведены полтора десятка обысков, полиция ищет доказательства возможных противоправных действий.

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Сотрудники полиции и антикоррупционной прокуратуры сегодня утром провели обыски по нескольким адресам в Кишиневе. Следственные действия предприняты по делу относительно покупки 31 автобуса Isuzu городским автобусным парком в столице.

Сообщается о как минимум полутора десятках обысков в офисах и по месту жительства у нескольких лиц, принимавших решения, в примэрии Кишинева, в городском автобусном парке, а также у некоторых экономических агентов.

Обыск прошел в том числе и по месту жительства бывшего временного мэра столицы Руслана Кодряну, сообщают ряд кишиневских изданий.

В начале года тендер на покупку 31 автобуса выиграла турецкая компания Unipay Danismanlik Yazilim Teknolojileri Ltd. Оффшорная компания была зарегистрирована на территории непризнанного Северного Кипра.

Пресса писала, что во время аукциона они предложили самую высокую цену за автобусы, около 78,08 миллиона леев (без НДС) для всех автобусов.

Также у правоохранителей вызывает вопросы и статус денежных операций, проведенных в непризнанном регионе.

Руслан Кодряну, который был тогда мэром столицы и участвовал в процедуре организации тендера, позже сказал, что не знал, что компания находилась в оффшоре.

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