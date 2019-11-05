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Автобусы Isuzu

Кодряну заявил, что в его доме не проводился обыск

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

Бывший и.о. мэра Руслан Кодряну Кишинева пояснил, что у правоохранительных органов нет никаких причин заниматься делом о закупке автобусов Isuzu.

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Бывший временный мэр Кишинева Руслан Кодряну отрицает, что в его доме проводился обыск в связи с делом о закупке автобусов Isuzu для городского автопарка.

Об этом Кодряну сообщил на своей странице в Facebook.

"Получаю сообщения, что мне звонят обеспокоенные люди. Не было ни прокуроров, ни полицейских, и не проводилось никакого обыска у меня дома" - написал он.

По словам Кодряну, у полицейских "не было за что" проводить обыск в его доме, "потому что дело об автобусах существует только в заголовках новостей".

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация об обысках в Кишиневе по делу о закупке автобусов. В том числе сообщалось и об обыске в доме бывшего врио мэра Кишинева Руслана Кодряну.

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Теги:
Руслан Кодряну


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