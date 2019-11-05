21:33 05 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.51
  • USD17.48
  • RUB0.28
  • RON4.10
  • UAH0.70
Поиск
Троллейбус.

Поднимут ли цену за проезд в троллейбусах Кишинева - что сказал Чебан

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
207 0 0
Sputnik Молдова

Вопрос о необходимости поднятия цены за проезд в общественном транспорте столицы неоднократно поднимался на уровне кишиневского муниципалитета, однако избранный генпримар озвучил свою позицию относительно этой острой темы.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Тариф на проезд в общественном транспорте Кишинева не должен расти, пока заработные платы жителей города оставляют желать лучшего. Такую позицию в эфире одной из телепередач выразил избранный генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

Столичный градоначальник подчеркнул, что общественный транспорт является муниципальной службой, а для наведения порядка в этой отрасли городского хозяйства необходимо упорядочить средства, поступающие от оплаты за проезд пассажиров. 
Троллейбус
© Sputnik / Miroslav Rotari
Пока кондуктор троллейбуса зевает, "зайцы" в Кишиневе не дремлют - видео

Чебан подчеркнул, что зачастую доля этих средств "идет в карманы", а для пресечения этой коррупционной составляющей в городе необходимо ввести электронные билеты и использовать GPS-технологии. Избранный генпримар пообещал осуществить это в течение своего мандата.

Таким образом, исходя из сказанного Чебаном, роста цен на проезд в общественном транспорте молдавской столицы не произойдет, пока в отрасли не будет наведен полный порядок.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Тариф в общественном транспорте может вырасти в 2,5 раза
Тофилат: необходимо ли повысить цены на проезд в общественном транспорте
Кишиневцы возмущены возможным повышением цен на проезд в общественном транспорте
Теги:
Ион Чебан, Кишинев, троллейбусы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Лучшие фото церемонии награждения MTV Europe Music Awards
Семья из родного села Николая Сулака отметила золотую свадьбу – видео
Семья из родного села Николая Сулака отметила "золотую свадьбу" – видео
Все, что нужно знать о новом мэре Кишинева
У мэрии Кишинева новый хозяин - Ион Чебан

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться