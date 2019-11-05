Поднимут ли цену за проезд в троллейбусах Кишинева - что сказал Чебан

Вопрос о необходимости поднятия цены за проезд в общественном транспорте столицы неоднократно поднимался на уровне кишиневского муниципалитета, однако избранный генпримар озвучил свою позицию относительно этой острой темы.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Тариф на проезд в общественном транспорте Кишинева не должен расти, пока заработные платы жителей города оставляют желать лучшего. Такую позицию в эфире одной из телепередач выразил избранный генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

Столичный градоначальник подчеркнул, что общественный транспорт является муниципальной службой, а для наведения порядка в этой отрасли городского хозяйства необходимо упорядочить средства, поступающие от оплаты за проезд пассажиров. © Sputnik / Miroslav Rotari Пока кондуктор троллейбуса зевает, "зайцы" в Кишиневе не дремлют - видео

Чебан подчеркнул, что зачастую доля этих средств "идет в карманы", а для пресечения этой коррупционной составляющей в городе необходимо ввести электронные билеты и использовать GPS-технологии. Избранный генпримар пообещал осуществить это в течение своего мандата.

Таким образом, исходя из сказанного Чебаном, роста цен на проезд в общественном транспорте молдавской столицы не произойдет, пока в отрасли не будет наведен полный порядок.

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