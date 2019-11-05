Итоги обысков в Кишиневе: на допрос доставлены трое человек

Правоохранительные органы отчитались о спецоперации, с которой началось утро вторника - дело связано с закупкой транспортных единиц для столичного автобусного парка.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Итоги утренних обысков – три человека доставлены в главное управление уголовного преследования Генинспектората полиции на допрос. Об это сообщили в пресс-службе инспектората.

Во вторник прокуроры по борьбе с коррупцией и расследованию особых дел совместно с офицерами Национального инспектората расследований и управлением уголовного преследования Генинпектората полиции провели обыски по пяти адресам в Кишиневе. Проверки, как пояснили в инспекторате, связаны с уголовным делом о тендере по закупке 31 автобуса модели Isuzu для Городского автобусного парка молдавской столицы.

В результате сотрудники правоохранительных органов изъяли документы, связанные с процедурой по проведению тендера, телефоны, электронные носители информации. Также выявлено имущество, относительно которого у полиции есть подозрения, что оно было куплено на незаконные доходы.

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"Все это будет изучено сотрудниками правоохранительных органов для установления обстоятельств о факте предполагаемых нарушений в отношении публичных лиц из примэрии Кишинева", - отметили в Генинспекторате.

Там также сообщили, что открыто уголовное дело по факту злоупотребление властью и злоупотребление служебным положением.

Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит штраф до 117 с половиной тысяч леев или тюремный срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности до 10 лет.

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