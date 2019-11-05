Мнение наблюдателей: как прошел второй тур выборов в Молдове

Как посчитали члены экспертной группы наблюдателей, технические недостатки, отмеченные в процессе мониторинга, не носили массового характера и не оказали влияния на ход голосования.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Каких-либо серьезных нарушений в ходе голосования во втором туре всеобщих местных выборов в Молдове не было выявлено. Такое мнение выразили члены экспертной группы Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств-участников МПА СНГ.

В рамках второго тура выборов, который прошел в республике 3 ноября, граждане страны выбирали 384 примаров.

Как отмечено в сообщении, размещенном на официальном сайте Межпарламентской ассамблеи СНГ, в день голосования члены экспертной группы присутствовали на открытии избирательных участков в Кишиневе.

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"Участковые избирательные бюро начали свою работу вовремя, урны для голосования были опечатаны согласно требованиям законодательства, техническое оборудование для идентификации граждан по удостоверению личности было готово к работе", - сказано в выводах наблюдателей.

В течение дня члены группы посетили 10 избирательных участков в Кишиневе.

"Наблюдатели отметили высокую степень готовности и профессионализм участковых избирательных комиссий, а также свободный доступ, который был обеспечен прессе, международным и национальным наблюдателям для исполнения своих функций", - отмечено в сообщении.

Члены экспертной группы побывали также на участках, где тестировалась система идентификации избирателей посредством считывателей штрих-кодов (данная система призвана сократить время необходимое для идентификации избирателя в приложении "Явка на выборах"). На некоторых из них сканеры считывали штрих-коды с первого раза, а на других - операторам приходилось повторять операцию по несколько раз или вручную вводить идентификационные коды избирателей. Также наблюдатели отметили, что доступ на избирательные участки для маломобильных граждан, по-прежнему, остается проблемой.

"Каких-либо серьезных нарушений в ходе голосования членами экспертной группы выявлено не было, а технические недостатки, отмеченные в процессе мониторинга, не носили массового характера и не оказали влияния на ход голосования", - подчеркивается в сообщении.

По мнению членов экспертной группы, процесс голосования был организован на достаточно высоком уровне и в соответствии с требованиями законодательства Молдовы.

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