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Самолет авиакомпании Lufthansa

Забастовка сотрудников Lufthansa: что надо знать жителям Молдовы

© Sputnik / Дмитрий Петроченко
Общество
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Sputnik Молдова

Протестная акция бортпроводников немецкой авиакомпании пройдет в четверг и пятницу и может повлиять на график полетов.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Профсоюз бортпроводников UFO призвал своих членов к 48-часовой забастовке, которая коснется рейсов авиакомпании Lufthansa, выполняющей в том числе рейсы в Кишинев. Забастовка запланирована на 7-8 ноября.

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Причина таких действий, как отмечают профсоюзы, отказ руководства авиакомпании проводить переговоры о тарифах оплаты труда.

В министерстве иностранных дел России предупредили о возможном изменении в расписании рейсов Lufthansa в четверг и пятницу.

"Германия – на 7-8 ноября намечена забастовка сотрудников авиакомпании Lufthansa. Возможны изменения в расписании авиарейсов", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ, опубликованном в Twitter. 
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Кроме забастовки на 8 ноября запланирована протестная демонстрация и митинг у штаб-квартиры Lufthansa рядом с аэропортом Франкфурта-на-Майне.

Именно во Франкфурт ежедневно летают самолеты из Кишинева. Согласно графику, в аэропорт молдавской столицы воздушное судно прибывает обычно в 13.05, а вылетает обратно в 14.00 по кишиневскому времени.

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