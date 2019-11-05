Плохая новость для будущих владельцев автомобилей: что предлагает Минфин

В среднесрочной перспективе предстоит пересмотреть механизм налогооблажения предметов роскоши – что означает "роскошь", и как она облагается налогом.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. В Молдове могут ввести налог на добавленную стоимость для автомобилей в зависимости от объема цилиндров двигателя. Это обсудила министр финансов Наталья Гаврилица с представителями Торгово-промышленной палаты.

В краткосрочной перспективе предстоит взять в расчет предложения по введению НДС для транспортных средств в зависимости от объема цилиндров двигателя. Представители данной области согласны с предложением, но не хотят, чтобы это влияло на конечную цель автомобиля, сообщает sputnik.md.

Гаврилица отметила, что в среднесрочный период предстоит пересмотреть механизм налогооблажения предметов роскоши – что означает "роскошь", и как она облагается налогом.

Что касается машин, то было озвучено предложение облагать дополнительным акцизом более дорогие автомобили. Сейчас такая такса (2%) применяется для транспортных средств, стоимость которых превышает 1,5 миллиона леев. Власти предлагают понизить эту планку (но конкретные цифры не называются) и применять дополнительный акциз.

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