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Дом-музей Пушкина

Путин заявил о готовности помочь в реставрации музея Пушкина в Кишиневе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

Состояние дома-музея А.С. Пушкина в Кишиневе обсудили в Москве на заседании Совета по русскому языку под руководством российского лидера.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин выразил готовность оказать финансовую помощь властям Молдовы в реставрации дома-музея А.С. Пушкина в Кишиневе. Об этом он заявил во вторник на заседании Совета по русскому языку.

В рамках встречи директор российского Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев обратил внимание лидера РФ на плачевное состояние домов-музеев Пушкина в Кишиневе и в Гурзуфе - к последнему музею, по словам Богатырева, доступ и вовсе ограничен, так как дорога к нему пролегает через частную территорию санатория, а крыша здания течет.

"Такое же примерно состояние музея Пушкина в Молдове, в Кишиневе. Это один из значимых пушкинских музеев. Конечно, им необходима поддержка", - сказал Богатырев.

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Российский лидер отметил, что будут приняты меры по восстановлению этих музеев Пушкина.

"Что касается тех объектов, которые находятся за границей… в Молдове, то с властями переговорим. Если нужно содействие, мы даже будем готовы оказать им финансовую помощь для приведения в порядок этих пушкинских мест", - заявил Путин.
Памятник А.С. Пушкину в Долне.
© Sputnik / Е. Киблик
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Дом-музей А.С. Пушкина расположен в самом центре Кишинева – в его старой части. Это не просто одна из достопримечательностей молдавской столицы, а реликвия, которую, разумеется, нужно хранить. Впрочем, это не помешало в 2011 году развернуть стройку прямо под окнами памятника архитектуры и культуры. Под давлением общественности проект строительства пересмотрели и от части комплекса высоток, которые должны были соседствовать рядом с музеем, отказались.

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Ранее музеограф дома-музея А.С. Пушкина Марина Подлесная в интервью Sputnik заявляла, что "реставрацию всего музейного комплекса можно проводить частями".

Памятник Пушкину в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По ее мнению, важно, чтобы этот объект никогда не уходил из культурного пространства.

"Мы (музей - ред.) остаемся, и в это же время перед нами открываются замечательные перспективы. Мне кажется, проводить реставрацию надо именно таким образом - по частям", - добавила она.

Ранее советник президента республики в области образования, науки и культуры Корнелиу Попович рассказал прессе об удручающем состоянии дома-музея Пушкина. Он выразил уверенность, что ситуация изменится к лучшему, потому что это в интересах Молдовы.

"Пушкин является важнейшим связующим звеном между Молдовой и Россией", - подчеркнул он.

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