Жители домов в четырех секторах Кишинева останутся без света

Плановые отключения электроэнергии ожидаются на нескольких улицах в большинстве секторов столицы, полный список улиц смотрите на нашем сайте.

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. В связи с проведением плановых технических работ в среду, 6 ноября, в Кишиневе будут проведены плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах города.

Ботаника:

- пр. Дачия 9/1 - в период с 10:00 - 12:30.

Центр:

- ул. Каля Мошилор 2, 2/1, 4, Измаил 101, 103, 105, 109, Т. Владимиреску 8A - в период с 09:00 - 19:00.

- Хынчештское шоссе 53 - в период с 08:45 - 16:45.

- ул. М. Чеботарь 11, 13, А. Щусева 98, 94 - в период с 09:30 - 17:00.

Рышкановка:

- ул. А. Дога 4, Т. Владимиреску 6 - в период с 09:00 - 17:00.

- уд. А. Руссо 24 - в период с 09:30 - 17:00.

- переулок 2 Флорэрий 1, А. Дога 4 - в период с 09:00 - 13:00.

- ул. Н. Димо 9/3 - в период с 13:00 - 17:00.

Буюканы:

- ул. Алба Юлия 99, 99A, 103, 202, 204, 204/1, 204/2, 204A, 206, 206/1, Балканское шоссе 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 4/2, 4/3, - в период с 09:00 - 17:00.

Плановые отключения электроэнергии пройдут и в других населенных пунктах Молдовы. С полным списком можно ознакомиться здесь.

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