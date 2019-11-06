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суд

В Чадыр-Лунге арестовали счета примэрии — не выделили 400 000 леев для судьи

© Sputnik / Andrei Starostin
Общество
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Sputnik Молдова

Спустя четыре года разбирательств судья парализовал деятельность целого города, добиваясь, чтобы за счет муниципального бюджета ему была куплена квартира.

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. На счета примэрии муниципия Чадыр-Лунга наложен арест. Причина − требование судебного исполнителя выделить из городского бюджета 400 тысяч леев (около 20 тысяч евро) на покупку жилья для судьи.

Высшая судебная палата Республики Молдова
© Sputnik / Evgheni Panasenco
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Об этом на учредительном заседании нового состава муниципального совета сообщил примар Чадыр-Лунги Анатолий Топал.

Судебное разбирательство относительно жилья для судьи длится более четырех лет, сообщает региональный портал Gagauzinfo, так как в законодательстве существовала норма, позволяющая судьям претендовать на получение жилья.

"Со вчерашнего дня счета примэрии заблокированы, наложен арест судебным исполнителем. Это связано с исполнением обязательств по выплате суммы в размере 400 тысяч леев, без учета услуг судебного исполнителя, на покупку квартиры судье", - сказал примар Чадыр-Лунги.

Он также сообщил, что примэрия заказала оценку жилья в Торгово-промышленной палате Гагаузии, тогда как судья заказал экспертизу у частного лица.

"В итоге наши цифры оказались на порядок ниже, но суд принял сторону частного лица и постановил, что из городского бюджета должны быть удержаны 400 тысяч леев на покупку жилья", - заявил Топал.

Однако в городском бюджете на 2019 год не было запланировано такой суммы. Город обратился в суд с просьбой отсрочить выплату до следующего года, однако успеха не добился.

Советники муниципального совета рассмотрят этот вопрос на ближайшем заседании. Руководство города намерено обратиться в Министерство юстиции и правительство Молдовы.

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