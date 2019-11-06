В Чадыр-Лунге арестовали счета примэрии — не выделили 400 000 леев для судьи

Спустя четыре года разбирательств судья парализовал деятельность целого города, добиваясь, чтобы за счет муниципального бюджета ему была куплена квартира.

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. На счета примэрии муниципия Чадыр-Лунга наложен арест. Причина − требование судебного исполнителя выделить из городского бюджета 400 тысяч леев (около 20 тысяч евро) на покупку жилья для судьи.

Об этом на учредительном заседании нового состава муниципального совета сообщил примар Чадыр-Лунги Анатолий Топал.

Судебное разбирательство относительно жилья для судьи длится более четырех лет, сообщает региональный портал Gagauzinfo, так как в законодательстве существовала норма, позволяющая судьям претендовать на получение жилья.

"Со вчерашнего дня счета примэрии заблокированы, наложен арест судебным исполнителем. Это связано с исполнением обязательств по выплате суммы в размере 400 тысяч леев, без учета услуг судебного исполнителя, на покупку квартиры судье", - сказал примар Чадыр-Лунги.

Он также сообщил, что примэрия заказала оценку жилья в Торгово-промышленной палате Гагаузии, тогда как судья заказал экспертизу у частного лица.

"В итоге наши цифры оказались на порядок ниже, но суд принял сторону частного лица и постановил, что из городского бюджета должны быть удержаны 400 тысяч леев на покупку жилья", - заявил Топал.

Однако в городском бюджете на 2019 год не было запланировано такой суммы. Город обратился в суд с просьбой отсрочить выплату до следующего года, однако успеха не добился.

Советники муниципального совета рассмотрят этот вопрос на ближайшем заседании. Руководство города намерено обратиться в Министерство юстиции и правительство Молдовы.

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