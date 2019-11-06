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Бричанский насильник приставал к подросткам на рыбалке и получил три года

CC0 / Pixabay / isabellaquintana
Общество
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Sputnik Молдова

Осужденный в момент нападения на 12-летнюю девочку отбывал условное наказание за кражу, сообщает Генпрокуратура.

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Суд города Бричаны приговорил к трем годам тюремного заключения 21-летнего мужчину, который пытался изнасиловать 12-летнюю девочку.

По сообщению Генеральной прокуратуры, в августе прошлого года мужчина заметил возле озера близ села Мэркэуць двух подростков, 12-летнюю девочку и ее друга, которые ловили рыбу.

CC0 / Pixabay / Greyerbaby
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Насильник пообещал детям отдать им рыбу, которую якобы хранил у себя дома и убедил девочку пойти с ним. На краю кукурузного поля мужчина напал на ребенка, однако девочке удалось вырваться и убежать.

Родители ребенка вызвали полицию и преступник был арестован. В момент совершения нового преступления он отбывал условный срок по делу о краже.

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Теги:
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