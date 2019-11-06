Задержан экс-глава молдавской полиции

Среда началась с громкого задержания - бывший руководитель Генерального инспектората полиции находился в розыске и его задержали сразу по приезду в Молдову.

КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Бывший глава Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Ион Бодруг задержан в среду утром в Международном аэропорту Кишинева. Информацию Sputnik подтвердили в Пограничной полиции республики.

"Сегодня утром господина Бодруга задержали в Международном аэропорту Кишинева в 08.55 на въезде в Молдову", - заявил представитель Погранполиции.

Ранее в прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел заявляли, что на имя бывшего главы Генинспектората полиции Молдовы открыто уголовное дело по факту пассивной коррупции и соучастия в контрабанде оружия. Бодруг был объявлен в международный розыск.

Бодруг занимал пост вице-министра внутренних дел в период 2012-2014 годов. С 2014 года по март 2015 года Бодруг руководил Генеральным инспекторатом полиции.

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