Объявлен конкурс на пост главы Teleradio Moldova — уже есть три кандидата

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. По заявлению представителей Наблюдательного совета общественной телерадиокомпании, заявки на участие в конкурсе подали журналисты Ион Тергуцэ, Корнелия Стефоглу и действующий директор Ольга Бордеяну.
По условиям участия в конкурсе, кандидаты обязаны иметь высшее образование, владеть государственным языком, а также одним из языков международного общения, работать на протяжении десяти лет в области медиа, в том числе минимум пять лет в области телевидения и радио.
Кроме того, кандидаты обязаны представить концепцию развития общественной телерадиокомпании на 2019-2026 годы. Директор "Teleradio Moldova" назначается на семилетний срок.
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