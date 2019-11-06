Выбирать генпрокурора по-новому: что решили в правительстве Молдовы

Не прошло и двух месяцев после изменения процедуры избрания генерального прокурора Молдовы, как возникли проблемы в проведении конкурса на эту должность, и кабмин решил внести новые поправки.

КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Правительство на заседании в среду утвердило новые изменения в закон о прокуратуре и взяло на себя ответственность за принятие данных поправок. В частности, члены кабинета министров решили уточнить, как будет проходить конкурс по отбору генерального прокурора страны.

"Предлагаем изменить закон о прокуратуре в таком виде. Пункт 5 статьи 17 звучит так: в соответствии с подготовкой и профессиональными обязанностями премьер-министр занимается предварительным отбором согласно принятой процедуре как минимум двух кандидатов на пост генерального прокурора и передает список отобранных лиц и их дела Высшему совету прокуроров", - заявила министр юстиции Олеся Стамате.

Она подчеркнула, что все государственные ведомства обязаны предоставлять информацию тем, кто занимается отбором кандидатов на пост генпрокурора. Это, как сказала глава Минюста, будет прописано в законе.

Также предлагается изменить процедуру снятия с должности генерального прокурора.

"На обращение президента Молдовы премьера или министра юстиции премьер может созвать спецкомиссию для оценки деятельности генерального прокурора", - сказала Стамате.

Она напомнила, что, согласно Конституции, правительство может взять на себя ответственность перед парламентом за ту или иную программу, заявление или законопроект.

"Учитывая срочность решения конкурса и предложения кандидатов Высшему совету прокуроров предлагаю утвердить положение о взятии ответственности за данный законопроект", - отметила глава Минюста.

Глава правительства Майя Санду заявила, что готова взять ответственность за определение шорт-листа кандидатов на пост генерального прокурора Молдовы.

"Я готова взять политическую ответственность для определения списка кандидатов на пост генпрокурора, который будет передан Высшему совету прокуроров. Кандидаты, в которых будет уверенность, что это честные люди, и они будут работать для граждан согласно закону", - сказала Санду.

Скандальный конкурс

В эту же среду глава Минюста сообщила, что аннулирует результаты предварительного отбора на должность генпрокурора Молдовы. По словам Стамате, на ход конкурса было оказано влияние, что сказалось на результатах.

"В качестве министра юстиции и члена комиссии я не могу предложить этот список кандидатов Высшему совету прокуроров. Политическую ответственность за реформу юстиции несет правительство, а генеральный прокурор – это ключевая фигура, которая обеспечивает нормальное функционирование правосудия", - сказала Стамате.

Изначально для участия в конкурсе подали документы 20 человек, однако только на этапе проверки заявок четверых отсеяли. По итогам двух этапов предварительного отбора в списке кандидатов на должность генерального прокурора Молдовы осталось четыре человека:

старший следователь Национального антикоррупционного центра Олег Крышмару,

адвокат Владислав Грибинча,

прокурор Вячеслав Солтан,

экс-прокурор и бывший депутат парламента Молдовы Александр Стояногло.

Однако молдавский премьер заявила, что разочарована тем, как проходит конкурс на замещение должности генерального прокурора.

Она обратилась к комиссии, которая отбирает кандидатов, с просьбой пересмотреть список претендентов. Глава правительства дала понять, что в списке находится человек, который подозревается в коррумпированности. При этом она не назвала никаких имен и не уточнила, о ком из кандидатов идет речь.

Избрание генерального прокурора в Молдове стало проходить по-новому с осени этого года. Парламент внес изменения в закон о прокуратуре в конце сентября. Главное новшество поправок заключалось в создании нескольких "фильтров" для избрания генпрокурора. Первый из них - отбор претендентов на пост гепрокурора спецкомиссией, созданной Минюстом, а второй - отбор кандидатов Высшим советом прокуроров (ВСП).

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