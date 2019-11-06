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Социальные сети

Соцсети - это зло: как в Молдове мошенники получают информацию о пользователях

CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company
Общество
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Sputnik Молдова

Многие пользователи социальных сетей в Молдове чрезмерно откровенны, выкладывая всю информацию о себе в социальные сети, однако это может пойти во вред электронным экстравертам.

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik, Андрей Петрик. Развитие современных технологий и небывалая активность многих в социальных сетях стали в наше время явлением обыденным. Новейшие функции, доступные в интернете, - не только незаменимая платформа для обычных пользователей, но и поле для деятельности интернет-мошенников.

Двери квартир в многоэтажке
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Не желая отставать от модных трендов, многие граждане нашей страны публикуют в Сети подробную информацию о себе: фотографии, адреса, даты ближайшего отпуска и даже номера телефонов, которые потом могут попасть в руки мошенников.

Выставляя личную информацию на всеобщее обозрение, мы не задумываемся о том, что потом она может быть использована против нас. В итоге, когда на наш телефон начинают приходить сообщения странного содержания, мы задаемся вопросом — как номер мог попасть в руки мошенников?

На этот вопрос корреспонденту Sputnik Молдова ответил специалист в области информационной безопасности Константин Склифос.

"Как правило, телефонные номера вскрываются целыми базами. Например, компании, которые проводят соцопросы, — откуда у них номера телефонов? Первый вариант — получение информации от инсайдеров. Помимо этого может быть открытая продажа данных. И последний вариант — это взлом компаний, владеющих базами мобильных номеров", — отметил собеседник.
Festnahme spanischer Donbass-Kämpfer
© Photo : Nomad_Soul
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Следует понимать, если ваш номер мог попасть к компании, проводящей соцопросы, с таким же успехом он может попасть и к злоумышленникам. 

Эксперт также подчеркнул, что необходимо тщательно обдумывать, стоит ли выставлять тот или иной пост, так как удалить эту информацию потом будет невозможно.

"Не стоит надеяться, что вы сможете удалить свою страницу в социальной сети или какие-то отдельные посты, когда захотите. Даже если вы удалили страницу, информация о ней все равно останется в интернете. Стереть данные полностью не получится, они все равно останутся в каких-то архивах", — подчеркнул собеседник.

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Чтобы полностью обезопасить себя от кражи персональных данных, нужно, наверное, полностью отказаться от использования социальных сетей. Но, так как они уже давно стали неотъемлемой частью жизни современного человека, стоит просто тщательнее обдумывать, какую информацию о себе можно выложить в интернет, советуют эксперты в области информационных технологий.

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Теги:
телефон, шантаж, вымогатели, интернет-мошенники


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