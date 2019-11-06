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Лекарства, иллюстративное фото.

Граждане Молдовы травят себя и попадают на больничные койки: подробности

CC0 / Pixabay / Pexels
Общество
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Sputnik Молдова

Из-за бесконтрольного приема медицинских препаратов, которые граждане нашей страны покупают без рецепта врача, многие из них оказываются в стационаре с тяжелыми отравлениями.

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. С начала ноября в экстренную службу Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 85 звонков с сообщениями граждан об острых отравлениях.

Так, 76 человек были доставлены в больницы республики и прошли длительные курсы стационарного лечения.
Рыба с червями, купленная в одном из супермаркетов Кишинева
© Sputnik / Анна Ротарь
Зараженная рыба и угроза отравления - в Кишиневе проходят масштабные обыски

С 1 ноября текущего года было зарегистрировано 18 случаев отравления медицинскими препаратами, в 5 эпизодах на больничные койки по этой причине попали дети. Все пациенты прошли соответствующую терапию, чтобы ослабить токсическое влияние на организм лекарств, которые они принимали без рецепта врача, занимаясь самолечением.

Еще в пяти случаях, по данным ведомства, речь идет о попытках суицида.

Специалисты настоятельно рекомендуют гражданам Молдовы начинать прием препаратов лишь после консультации с врачом или фармацевтом, подробно описав проблему со здоровьем, которая тревожит конкретного пациента. Также немаловажно обращать внимание на срок годности препарата, поскольку просроченные лекарства также могут вызывать сильные отравления.

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Теги:
причины, отравления, граждане РМ, граждане, Молдова


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